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الخميس، 28-10-2021 10:37 ص

تقرير يعدد خطوات لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

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الوكيل الاخباري - تحد الرواسب الدهنية المعلقة في الأوعية الدموية من تدفق الدم إلى الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ويؤكد خبراء التغذية أن هناك عددا من عادات الأكل التي يجب تجنبها للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول والحد من الدهون المشبعة في الدم، وأكد موقع "إيت زيث" أن هذه الاستراتيجيات تساعد في الحفاظ على الصحة والحيوية.

يقدم النظام الغذائي النباتي الغني بالخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من خطر الكوليسترول الضار وتقي من الالتهابات.

ينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمكررة التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكريات المضافة، والتي تزيد من مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض في كوليسترول البروتين الدهني العالي الكثافة، كما ينصح الخبراء بتجنب نمط الحياة المستقرة وممارسة التمارين الرياضية، فقد ثبت أن اللياقة البدنية فعالة في مواجهة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.


ويصبح الإجهاد المطول والمزمن غير المعالج عامل خطر لزيادة الكوليسترول، حيث يسهم الإجهاد في اختيار أنماط الحياة التي تشكل عوامل خطر لارتفاع الكوليسترول، مثل سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، والتوتر المستمر، كما يزيد النظام الخالي من الألياف من نسبة الكوليسترول بالدم، ولذلك ينصح الخبراء بالاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف والمغذيات الطبيعية ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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