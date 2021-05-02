الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار من رئاسة الوزراء لدعم القطاع الزراعي في المملكة

بريطانيا: 14 وفاة و 1671 إصابة بكورونا

صدور تعليمات الرقابة والإشراف على المراكز الإسلامية

فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. ليس مصاباً بكورونا !

قرارات مجلس الوزراء اليوم

الضمان يعلن عن صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي الأحد القادم

السعودية تعلن موعد اول ايام عيد الفطر

تحرّكت إصبعها فأُلغي دفنها، عائشة.. طفلة عادت عن باب القبر في الخليل

القبض على مرتكب جريمة قتل بعمان

ضبط شخص أصاب عشرينياً بعيار ناري مما ادى لوفاته

الأحد، 02-05-2021 10:01 م

تقرير يكشف أعراض نقص الأوكسجين في الدم

2021_4_24_15_3_34_915


الوكيل الاخباري - تتزايد حالات فيروس كورونا بشكل حاد في العالم، مما يؤدي إلى فوضى عارمة في المستشفيات، وتزداد الوفيات نتيجة النقص الحاد في إمدادات الأوكسجين الطبي حيث لا يستطيع الكثير من المرضى تحديد العلامات التحذيرية لانخفاض مستويات هذه المادة الحيوية التي تؤدي إلى تدهور حالتهم.

اضافة اعلان

ويوضح موقع "أونلي ماي هيلث" أن مستوى الأوكسجين في الدم هو كمية الأوكسجين الموجودة في الدم والتي يتم تعميمها على أجزاء الجسم وتقوم خلايا الدم الحمراء بأخذها من الرئتين ثم تنقلها إلى جميع أجزاء الجسم. 

 

ويشير مستوى الأوكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأوكسجين ولا يوجد نقص، كما يوضح جهاز "إس بي أو2" مدى ملاءمة إمداد الأوكسجين من الرئتين إلى كريات الدم الحمراء ومدى جودة حصول أجزاء الجسم على الأوكسجين، وانخفاض كمية الأوكسجين السائل "إس بي أو2" يعني ضعف دوران الأوكسجين الذي قد يكون أمرا مقلقا.

وتحدد مستويات الأوكسجين في الدم كما يلي:
المدى الطبيعي: 75- 100 ملم زئبق.
المدى المنخفض : أقل من 70 ملم زئبق.


عندما ينخفض الأوكسجين في الدم إلى أقل من 75 مم زئبق ، فإن الحالة تسمى بشكل عام نقص الأكسجة في الدم إذا انخفض إلى 60 مم زئبق، فقد يتطلب دعمًا طارئًا ويمكن توفير أوكسجين إضافي من خلال أسطوانة أوكسجين.


وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من نقص إمداد الأوكسجين بضرورة مراجعة الطبيب للحصول على المساعدة الفورية، وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من ضائقة تنفسية أو مضاعفات في الرئة، وكذلك كبار السن.


ومن أعراض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" الذي قد يعاني منه الشخص:


- صداع الرأس.

- الدوخة.

- التنفس السريع.

- ضيق في التنفس.

- الأرق.

- ألم في الصدر.

- ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم.

- ضربات قلب سريعة.

- اضطرابات بصرية.

- الارتباك وفقدان التركيز.
يمكن أن يؤدي الانخفاض المستمر في مستويات الأوكسجين في الدم إلى تغير لون الأظافر والجلد والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5773421-652238487

تعرف على أسباب آلام المفاصل ليلا!

2020_11_29_20_58_7_942

طبيبة تكشف سببا مفاجئا لزيادة الوزن

608a5ccc4c59b7217967326f

ما نوع العرق الذي يشير إلى خطر على الصحة؟

tbl_articles_article_23346_311c237558f-fee5-45d2-bc93-de15a6c72e24

أسباب خطيرة تمنعك من طقطقة أصابعك

Screen-Shot-1437-05-05-at-9.24.44-AM

منها تخفيف الألم.. دراسة تكشف فوائد مذهلة لشاي نبات القراص

1-1382827

20 دقيقة نوم تنقذك من السمنة ومرض السكري

أخبار متعلقة
unnamed

أخطاء شائعة نرتكبها عند تناول متمّمات الفيتامين D

47919-علاج-الاشعاعي

دراسة تكشف آثار جانبية خطيرة للعلاج الإشعاعي

b2216f30-c9ac-4743-89af-857d53886b6c_16x9_1200x676

دراسة جديدة.. لهذا السبب قد يمنع الدماغ خسارة الوزن

b6f9859ca8096b2e68998346cff71cde

دراسة تكشف طريقة لحرق دهون الجسم وأنت جالس على الأريكة!

54607

دراسة تحذّر.. النفخ على شموع قالب الحلوى عادة خطرة

714

باحثون يكتشفون أمرا خطيرا في المحار الصالح للأكل