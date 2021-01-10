الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة : لا أمن ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

زين تزوّد وزارة الصحة وفرق التقصّي الوبائي بخدمات الاتصالات والإنترنت المجانية

لقاح أسترازينيكا سيقدم أوراق اعتماده في الأردن الأسبوع الحالي

الهياجنة يكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

الهياجنة : 29 مركزا رئيسيا لغايات التطعيم بلقاح كورونا

وزير الصحة يوضح تفاصيل وصول لقاح كورونا الى المملكة ويوجه رسالة هامة

قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

الأحد، 10-01-2021 04:18 م

تقليل تناول الملح في الشتاء.. تقرير يكشف طرق سهلة للقيام بذلك

41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428


الوكيل الاخباري - نميل جميعا إلى تناول المزيد من الطعام خلال فصل الشتاء، وهو أمر طبيعي للحصول على الطاقة وأداء النشاط البدني، لكن المكون الغذائي الوحيد الذي يجب استهلاكه بمقدار أقل خلال هذا الفصل هو الملح.

اضافة اعلان

أكد تقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا" أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية خلال فصل الشتاء.

 

ويعزو الأطباء السبب إلى أن الجسم يفرز العرق بشكل ضئيل خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، وعدم التعرق يجعل الجسم غير قادرا على طرح الملح، بل يحتفظ به، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب إلى زيادة تراكم السوائل (حمل السوائل) في الجسم بشكل يفوق الحد الطبيعي، مما قد يزيد من فرصة الإصابة بفشل القلب الاحتقاني خلال فصل الشتاء.


*إليك طرق سهلة لتقليل تناول الملح في الشتاء، تتمثل بما يلي:
- التقليل من تناول الأطعمة المصنعة:
الخطوة الأولى نحو تقليل تناول الصوديوم هي تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، يمكن أن يزيد البسكويت المالح، والأغذية المجمدة، والنقانق، من تناولك للصوديوم أكثر من الكمية اليومية الموصى بها، وذلك لكونه يستخدم كمادة حافظة في هذه الأطعمة لإمكانية الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، لذلك تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان.


- غسل الأطعمة المعلبة بالماء جيدا:
يعتمد الكثير من الأشخاص على شراء الخضروات المعلبة واستخدامها للطهي، هؤلاء الأشخاص عليهم غسل تلك الأطعمة وشطفها بالماء جيدا للتخلص من أكبر قدر ممكن من الصوديوم، وبالتالي تخفيف الأثر الضار عند تناولها.


يمكن أيضا الاعتماد على التوابل والبهارات الصحية عند طهي الطعام للحصول على نكهة ذكية بالرغم من تقليل كمية الملح، على سبيل المثال الاعتماد على الفلفل والثوم وفلفل الليمون والزنجبيل.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
17-4

تناولها باستمرار.. فاكهة تحميك من مرض السكري والنوبات القلبية

2020_8_17_21_2_20_972

تعرف على أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح !

20211916401330ZQ

لماذا تؤدي مكالمات الفيديو للشعور بالإجهاد؟

007c382a-ea39-4cb9-a543-4533c9702e80_16x9_600x338

ما هو تسمم المياه ومتى يحدث؟

121-151856-treatment-swelling-undereyes_350x200

10 طرق طبيعية للتخلص من أكياس العين

7755431-1319688425

المشروبات الخالية من السكر أكبر مسبب للسكري!.. إليك الحلول والبدائل

أخبار متعلقة
main_image5ef86657af2b6

خدعة بسيطة تخلصك من الرغبة في تناول الوجبات السريعة

173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-3

أطعمة غذائية لعلاج ألم المعدة !

4815436-533012852

أطعمة غذائية هامة لعلاج الالتهابات الجلدية في الشتاء

20180709095020251

استخدام ورق الألمنيوم في الطعام يدمر صحتك

main_image5fd80f05d914d

في فصل الشتاء.. هذه الأطعمة تمنحك الدفء

main-1-11-3-2019

موسم فاكهة اليوسفي.. كيف تختار هذه الثمار عند الشراء