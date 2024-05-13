الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 01:46 م

تمارين الأثقال تعزّز صحة الدماغ

sarcopenia_senior_women_lifting_weights_600


الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها لصحة العقل هو تحريك الجسم، وإن الذين يمارسون الرياضة لديهم خطر أقل للإصابة باضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر والاكتئاب.

وأشار فريق البحث من جامعة ماكماستر الكندية إلى أن الأمر لا يقتصر على التمارين القلبية التنفسية، مثل الجري أو ركوب الدراجة أو الرقص، التي يحتاجها المخ، بل يجب أن يحظى رفع الأثقال بمزيد من الاهتمام.

اضافة اعلان


وبحسب "ستادي فايندز"، رفع الأثقال مفيد لكل مشكلة صحية تقريباً، ولا يوجد دواء يحقق نفس المجموعة من الفوائد.


وعلى وجه الخصوص، يتم إنتاج جزيئات تسمى الميوكينات أثناء التدريب، والتي تؤثر على الدماغ عن طريق العضلات.


والمبدأ المهم الذي يوضحه هو أن تدريب الأثقال يؤثر على مستويات المواد الكيميائية المتعددة التي تنتجها العضلات، والتي تكون مفيدة للدماغ.


وأشار البحث إلى أن تدريبات المقاومة لتقوية العضلات ترتبط عكسياً بالاضطرابات الطبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وهذا يعني أنه كلما فعلت أكثر، انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض.


وتؤدي جلسة تدريب المقاومة إلى خفض مستويات الغلوكوز والأنسولين في الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة.

 

24

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_6_1_17_36_55_918

هل المكملات الغذائية تساعد في تخفيف آلام المفاصل؟

tbl_articles_article_29276_887a80f9518-d488-4b6e-9e47-c5c2a193d900

أعراض وأسباب متلازمة مخرج الصدر

fruit(5)

لتجنب الأمراض.. التزموا بـ 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا

file

هل السكر البني أفضل من الأبيض

بطاطا

تحذير من السولانين في حبات البطاطا

12121

هذه الفيتامينات والمعادن سر صحة وجمال شعرك