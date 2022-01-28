تمارين اليوغا لزيادة الطول عند الفتيات

الوكيل الإخباري - تساعد تمارين اليوغا على استقامة وإعادة تنظيم الحبل الشوكي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطول في الجسم. إذا واجهت زيادة معتدلة في الطول خلال فترة البلوغ وتحاولين زيادة طولك، يمكنك تحقيق ذلك من خلال ممارسة تمارين اليوغا لزيادة الطول التي نستعرضها في الآتي:





اضافة اعلان

1. تمرين الجبل



قفي بشكل مستقيم مع الحرص على إبقاء رقبتك وخصرك ورجليك في خط مستقيم. ضعي يديك على الجانبين والقدمين معاً. استنشقي وارفعي ذراعيك لأعلى نحو السماء. قفي ببطء على أصابع قدميك عن طريق رفع كعبيك. ثم، قومي بإطالة جسمك قدر الإمكان. الآن، يمكنك العودة إلى نقطة البداية.

2. تمرين الكوبرا



استلقي على بطنك وحافظي على قدميك معاً. ضعي يديك تحت كتفيك. احرصي على إبقاء الجزء السفلي من جسمك ثابتاً على الأرض، ارفعي الجزء العلوي من جسمك عن الأرض. استخدمي ذراعيك لرفع الجزء العلوي من جسمك. قومي بإمالة رأسك للخلف لإشراك عضلات رقبتك. اثبتي لمدة 30 ثانية ثم عودي إلى نقطة البداية.





3. تمرين الجلوس إلى الأمام



يساعد هذا التمرين على تمدّد أوتار الركبة والعمود الفقري، ينشط الكبد والكلى، يزيد من الطول ويحسّن الهضم ويعالج الأرق وضغط الدم المرتفع.

يوصى بأدائه على معدة فارغة في الصباح. أو قبل أربع إلى ست ساعات من تناول وجبة العشاء.

اجلسي على الأرض مع فرد رجليك أمامك. استنشقي وارفعي يديك. ازفري وانحني للأمام من الوركين. افردي ذراعيك وحاولي أن تلمسي أصابع قدميك. اثبتي لمدة 30 ثانية، ثم عودي إلى نقطة البداية.

4. تمرين الشجرة



قفي بشكل مستقيم مع وضع القدمين معاً واليدين على الجانبين. الآن، حافظي على ثبات الساق اليسرى واثني الركبة اليمنى لجلب كعب القدم اليمنى إلى الفخذ الداخلي للساق اليسرى. ثم، ارفعي ذراعيك نحو السماء. قومي بإمالة رأسك لتمديد رقبتك. اثبتي لمدة 30 ثانية ثم عودي إلى نقطة البداية.

سيدتي