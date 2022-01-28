الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

بسبب المنخفض .. ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 52 %

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

طبيبة روسية تحذر من خطأ في علاج كورونا

القضاة: الطرق في عجلون الكبرى سالكة

الخرابشة يتابع عمليات إعادة التيار الكهربائي

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

أمانة عمّان: 80% نسبة فتح الطرق الفرعية في العاصمة

شركة توزيع الكهرباء: لا أعطال على الشبكة في الكرك والطفيلة

الكهرباء الأردنية: إصلاح 1860 عطلا على شبكات الضغط المنخفض

نقيب المخابز يتوقع عودة الإقبال على المخابز تدريجياً اليوم

الجمعة، 28-01-2022 12:32 م

تمارين اليوغا لزيادة الطول عند الفتيات

56691


الوكيل الإخباري - تساعد تمارين اليوغا على استقامة وإعادة تنظيم الحبل الشوكي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطول في الجسم. إذا واجهت زيادة معتدلة في الطول خلال فترة البلوغ وتحاولين زيادة طولك، يمكنك تحقيق ذلك من خلال ممارسة تمارين اليوغا لزيادة الطول التي نستعرضها في الآتي:

اضافة اعلان

1. تمرين الجبل

قفي بشكل مستقيم مع الحرص على إبقاء رقبتك وخصرك ورجليك في خط مستقيم. ضعي يديك على الجانبين والقدمين معاً. استنشقي وارفعي ذراعيك لأعلى نحو السماء. قفي ببطء على أصابع قدميك عن طريق رفع كعبيك. ثم، قومي بإطالة جسمك قدر الإمكان. الآن، يمكنك العودة إلى نقطة البداية.

 

2. تمرين الكوبرا

استلقي على بطنك وحافظي على قدميك معاً. ضعي يديك تحت كتفيك. احرصي على إبقاء الجزء السفلي من جسمك ثابتاً على الأرض، ارفعي الجزء العلوي من جسمك عن الأرض. استخدمي ذراعيك لرفع الجزء العلوي من جسمك. قومي بإمالة رأسك للخلف لإشراك عضلات رقبتك. اثبتي لمدة 30 ثانية ثم عودي إلى نقطة البداية.

3. تمرين الجلوس إلى الأمام

يساعد هذا التمرين على تمدّد أوتار الركبة والعمود الفقري، ينشط الكبد والكلى، يزيد من الطول ويحسّن الهضم ويعالج الأرق وضغط الدم المرتفع.
يوصى بأدائه على معدة فارغة في الصباح. أو قبل أربع إلى ست ساعات من تناول وجبة العشاء.

اجلسي على الأرض مع فرد رجليك أمامك. استنشقي وارفعي يديك. ازفري وانحني للأمام من الوركين. افردي ذراعيك وحاولي أن تلمسي أصابع قدميك. اثبتي لمدة 30 ثانية، ثم عودي إلى نقطة البداية.

 

4. تمرين الشجرة

قفي بشكل مستقيم مع وضع القدمين معاً واليدين على الجانبين. الآن، حافظي على ثبات الساق اليسرى واثني الركبة اليمنى لجلب كعب القدم اليمنى إلى الفخذ الداخلي للساق اليسرى. ثم، ارفعي ذراعيك نحو السماء. قومي بإمالة رأسك لتمديد رقبتك. اثبتي لمدة 30 ثانية ثم عودي إلى نقطة البداية.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوقاية_من_الفشل_الكلوي_عند_النساء

أعراض الفشل الكلوي

image (11)

أسباب صحية مهمة لتناول الشمندر بعد سن الخمسين

213425

أطباء يحذرون لاعبي الثلوج من قضمة الصقيع

خبز-الشعير-1643246602-0

نوع من الخبز يساعد في إطالة العمر ويقلّل من أمراض الشيخوخة

asabnews_2021-04-13_01-22-11_933780

متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان؟

وزن

هل من الصحي أن تزن نفسك كل يوم؟

أخبار متعلقة
حح

ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل

360_F_270322280_qykMIBiwLRfUzxHjq0B333mu3zb7KsX1

بعد الابتعاد عن الحلويات لمدة شهر .. هذا ما سيحصل لجسمك !

tbl_articles_article_20125_154de45c5c3-ef8b-48eb-9c30-db26afac9bea

أعراض نقص الحديد بالجسم

Hyperhidrosis-hero

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك