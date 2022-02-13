الوكيل الإخباري - تمارين رياضية بسيطة لحرق دهون البطن بسرعة حيث تحاول النساء بكافة الوسائل التخلص من هذه الدهون المزعجة .

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صحيح أن النظام الغذائي الصحي المثالي يساعد على حرق دهون البطن، إلا أن للتمارين الرياضية دور كبير أيضاً إذا واظبت عزيزتي على القيام بها يومياً ودون كلل أو ملل.





تمارين رياضية بسيطة لحرق دهون البطن بسرعة :

التمرين الاول

إستلقي على ظهرك، مدّي ذراعك على الأرض وضمّي أردافك واثني القدمين 90 درجة على الأرض. إرفعي أردافك ومؤخرتك كلياً عن الأرض واضغطي عليهما بإحكام قدر الإمكان، وحافظي على هذه الوضعية لبعض الوقت.



التمرين الثاني

إستلقي على الأرض وارفعي ساقيك وحافظي على وضع ظهرك ملامساً للأرض. حرّكي قدميك الى الأعلى والأسفل مثل حركة المقصّ بحركات سريعة كما في الصورة مع إبقائها ممدودة. إستريحي من وقت لآخر ثم كرري الحركات نفسها.



التمرين الثالث

إستلقي على الأرض وارفعي ساقيك وحافظي على وضع ظهرك ملامساً للأرض. حرّكي قدميك الى الأعلى والأسفل مثل حركة المقصّ بحركات سريعة كما في الصورة مع إبقائها ممدودة. إستريحي من وقت لآخر ثم كرري الحركات نفسها.



التمرين الرابع

إستلقي على الأرض، ضمي قدميك معاً، ثم ارفعيهما في الهواء واثنيهما 90 درجة وافتحي يديك جانباً. مع المحافظة على وضعية جسمك، أخفضي قدميك لناحية اليمين ثم كرري الحركة للجانب الآخر.



التمرين الخامس

إستلقي على الأرض وضعي يديك خلف رأسك. إرفعي قدميك عن الأرض واثني ركبتيك الى الخارج ووجهي أصابع قدميك الى الأعلى. ثم ارفعي الجزء العلوي من جسمك وقرّبي اكواعك لتلمس ركبتك اليمنى واليسرى في كل جهة كما يظهر لك القسم الاول من الصورة. في الحركة التالية، أرجعي الجزء العلوي من جسمك واستلقي مجدداً على الأرض مع المحافظة على اليدين خلف الرأس. مدّي قدميك بشكل مستقيم وارفعيهما في الهواء كما تظهر لك الصورة. عودي الى الوضعية الاولى وكررّي التمرين مرات عدة.

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