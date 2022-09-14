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الأربعاء، 14-09-2022 11:14 ص

تمارين رياضية تساعدك على النوم

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الوكيل الإخباري - يعدّ الأرق من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً؛ إذ يؤثر إيقاع الحياة السريع والمزدحم على جودة النوم وعدد ساعاته.

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تمارين تساعد على النوم في التقرير الآتي:

 

تمرين تقنية التنفس 4-7-8
هذا التمرين عبارة عن تقنية يوغا قديمة تساعد على الاسترخاء؛ لأنها تغذي الجسم بالأكسجين. إليك كيفية ممارسة أسلوب التنفس 4-7-8:
اسمحي لشفتيك أن تنفصلا بلطف. قومي بالزفير تماماً، واصنعي صوتاً من أنفاسك. اضغطي على شفتيك معاً وأنت تستنشقين بصمت من خلال الأنف لمدة 4 ثوانٍ. احبسي أنفاسك للعد حتى 7. ثم، قومي بالزفير مرة أخرى لمدة 8 ثوانٍ كاملة، مع إصدار صوت أزيز طوال الوقت.
كرري 4 مرات عند البدء. ثم زيادتها تدريجياً حتى 8 عدات.

 

تمرين التنفس Pranayama براناياما

أغمضي عينيك وتنفسي بعمق في الداخل والخارج. غطِي أذنيك بيديك. وضعي إصبعي السبابة فوق حاجبيك وبقية أصابعك فوق عينيك. بعد ذلك، ضعي ضغطاً لطيفاً على جانبي أنفك وركزي على منطقة الحاجب. أبقي فمك مغلقاً وأخرجي الزفير ببطء من أنفك، واصنعي همهمة "أوم".
كرري العملية 5 مرات.
في الدراسات السريرية، ثبت أن براماري براناياما يقلل من سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب. ما يجعله تمريناً مهدئاً للغاية ويمكن أن يهيئ جسمك للنوم.

 

تمرين التنفس من ثلاثة أجزاء
لممارسة تمرين التنفس المكوّن من ثلاثة أجزاء، اتبعي الخطوات الثلاث التالية:
خذي شهيقاً طويلاً وعميقاً. ازفري بالكامل مع التركيز باهتمام على جسمك وكيف تشعرين. بعد القيام بذلك عدة مرات، قومي بإبطاء الزفير بحيث يكون ضعف طول الشهيق. يفضل بعض الناس هذه التقنية بسبب بساطتها المطلقة.

 

سيدتي

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