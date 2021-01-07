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الخميس، 07-01-2021 11:34 ص

تمارين رياضية تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن

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الوكيل الاخباري - نصحت خبيرة تغذية بممارسة مجموعة من التمارين التي تساعد في بناء عضلات الجسم وخسارة الوزن.

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن اختصاصية التغذية روان وزني، أن هناك مجموعة من التمارين تساعد على شدّ الجسم وبناء العضل.

 

وبينت أن هذه النوعية تعرف باسم "تمارين المقاومة"، مشيرة إلى أن أبرز هذه التمارين هي: "رفع الأثقال، وتمارين بوزن الجسم، وتمارين بحبل المقاومة".


وأشارت خبيرة التغذية إلى أن هناك مجموعة أخرى من التمارين تساعد المتدرب على رفع نبضات قلبه وعلى حرق وحدات حرارية أكثر وخسارة الدهون.


وأوضحت أن هذه التمارين يطلق عليها اسم "الكارديو"، وتشمل:" المشي، والجري، ونط الحبل، والرقص".


وفيما يتعلق بشدة التمارين، قالت روان وزني إن المقصود بها "هو مدى المجهود المبذول أثناء القيام بالنشاط البدني"، لافتة إلى أن المشي البطيء من التمارين منخفضة الشدّة، في حين أن الجري، يصنّف من التمارين عالية الشدة.

 

سبوتنيك

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