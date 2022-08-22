الوكيل الإخباري - يحدث التهاب اللفافة الأخمصية نتيجة إصابة أو إجهاد أو التهاب في الرباط الذي يربط أصابع قدميك بالكعب، وعندما يصاب هذا الرباط فإنه يسبب ألماً في منطقة قوس القدم، ويعرف باسم التهاب اللفافة الأخمصية. ويمكن الشعور بالألم خاصةً بعد الفترات الطويلة من الراحة.





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تمارين رياضية للتخلص من آلام الكعب الناتجة عن الالتهابات

قبل المباشرة بالتمارين، يجب تقييم التهاب اللفافة الأخمصية من قبل الطبيب للتأكد من أن ألم الكعب ناتج عن هذه الحالة وليس شيئًا آخر. يمكن أن تقلل الإطالة من الانزعاج وقد تساعد في تقليل الالتهاب بدرجة كافية لحل الحالة تماماً.

التمرين الأول

اجلسي على الأرض مع مد الساقين إلى الأمام. لفي المنشفة حول قدم واحدة واسحبها بلطف حتى الشعور بالتمدد. استمري بالتمدد لمدة 30 ثانية وتكرار ما سبق 3 مرات، ثم تكرار الخطوات السابقة على القدم الأخرى.



التمرين الثاني

ضعي القدم المتأثرة فوق القدم الأخرى. امسكي إصبع القدم الكبير برفق بين الإبهام والسبابة. اسحبي إصبع القدم الكبير ببطء لأعلى حتى الشعور بشد في أسفل القدم. استمري في ذلك لمدة 30 ثانية، وتكرارها.



التمرين الثالث

استندي على الحائط وانحني إلى الأمام مع الحفاظ على ركبة واحدة مستقيمة والكعب على الأرض. ضعي الساق الأخرى في الأمام مع ثني الركبة. إبدأي بدفع الوركين نحو الحائط بإحكام. حافظي على الوضعية السابقة لمدة 10 ثوانٍ، حتى الشعور بالشد في الساق، ثم الاسترخاء. كررّي التمرين 20 مرة لكل قدم.

التمرين الرابع

ضعي القدم المتأثرة فوق ركبة الساق الأخرى. قومي بإمساك أصابع القدم المتأثرة وسحبها ببطء بإحكام. إذا واجهت صعوبة الوصول إلى القدم فيفضل لف منشفة حول إصبع القدم الكبير للمساعدة في تقريب الأصابع الأخرى. ضعي اليد الأخرى على طول اللفافة الأخمصية، والشعور بالتمدد في اللفافة الأخمصية. استمري في ذلك لمدة 10 ثوانٍ. كرّري ما سبق 20 مرة لكل قدم.



التمرين الخامس

اتخذي وضعية القرفصاء مع تثبيت الظهر على الحائط، بحيث يكون الوركين والركبتين على استقامة واحدة. ارفعي الكعبين ببطء عن الأرض. اثبتي على هذا الوضع لبضع ثوان. كررّي الخطوات السابقة 8 - 12 مرة، على شكل 2 - 3 مجموعات.

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