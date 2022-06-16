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الخميس، 16-06-2022 04:40 م

تمارين رياضية مسائية تساعدك على النوم سريعاً ومنع الارق

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الوكيل الإخباري - تمارس أغلب السيدات الرياضة في الصباح أو خلال النهار لاعتقادهن أن ممارسة الرياضة قبل النوم له تأثير سلبي على جودة النوم.

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ولكشف حقيقة هذا الاعتقاد، قام المختصون بإجراء تجارب علمية وقدموا معطيات يمكن أن تسهل الإجابة على هذا السؤال.

 

تمارين رياضية مسائية تساعدك على النوم:

 

التمرين الأول
اركعي على ركبتيك وضعي كفيك أيضاً على السرير، قوّسي ظهرك ببطء الى أن تصبح الوضعية كشكل جلسة القطة. إرفعي صدرك للأعلى بعيدًا عن بطنك وازفري، ثم قلّصي البطن بلطف وأنزلي الصدر للراحة استنادًا إلى الفخذين. كرّري الطريقة على الأقل 10 مرات.

 

التمرين الثاني
اجلسي طاوية ساقيك تحتك. خذي نفساً عميقاً وإرفعي ذراعيك فوق رأسك ثم حاولي أن تمطي جذعك إلى الأعلى إلى أقصى حد ممكن. انحني ببطء مع الزفير ومدّي ذراعيك إلى الأمام حتى تلمس جبهتك الأرض. أغمضي عينيك وتنفسي تنفساً طبيعياً. حافظي على هذه الوضعية من 15 الى 20 ثانية. إرفعي جذعك وعودي إلى الوضع الابتدائي.


التمرين الثالث
اركعي على ركبتيكِ وضعي يديكِ على كعب ساقيكِ. أرجعي رأسكِ وظهركِ إلى الخلف وحافظي على هذه الوضعيّة لمدة 5 أنفاس عميقة. لا تضغطي على عضلات العنق بل حاولي إرخاءها، وابقي أسفل الظهر مشدود نحو الداخل.

 

التمرين الرابع
بطريقة شبيهة لحركة القرفصاء، قومي بفتح القدمين إلى الخارج وصوّبي الكعب نحو الداخل. حافظي على استقامة ظهركِ، واثني قدميكِ وذراعيكِ بدرجة 90. حافظي على هذه الوضعيّة إلى أن تكملي الـ5 أنفاس.


التمرين الخامس
استلقي على ظهرك بشكلٍ مستقيم، ومدّي ساقيك على السرير وافتحي يديك صوب السقف ومدّيهما قرب جسمك. إسترخي كلياً واغمضي عينيك. يمكنك أيضاً القيام بشبك يديك ووضعهما قرب معدتك أو فوق قلبك.


التمرين السادس
استلقي على السرير، وامسكي أطراف قدميك بين يديك واجذبي قدميك صوب جسمك. يمكنك أيضاً إمساك قدميك بكلتا يديك من الركبة وثنيهما وتقريبهما صوب معدتك.

 

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