الوكيل الإخباري - تمارين رياضية ينصح بممارستها بعد سن الخمسين لأن تقدمك في العمر لا يعني مطلقاً التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية. فإذا لم تمارس النساء بعض التمارين الرياضية الفعالة سوف تفقد المفاصل والعضلات وظائفها ومرونتها مع التقدم في العمر.

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لذلك، يجب أن تهتم النساء فوق سن الخمسين بصحتهن وعدم التوقف مطلقاً عن المواظبة عن ممارسة التمارين الرياضية الفعالة لمساعدتهن على حرق السعرات الحرارية، وتحسن قوة العضلات والعظام، ومحاربة دهون البطن الخطيرة.

التمرين الأول

استلقي كلياً على الارض، ومدّي ذراعيك بشكل مستقيم خلف رأسك. في الحركة التالية، ارفعي الجسم العلوي فقط من جسمك حتى النصف وابقي قدميك ممدودتين ومدّي ذراعيك الى الامام.

حافظي على هذه الوضعية لثواني معدودة، عودي مجددا الى الوضعية الاولى وكررّي التمرين من البداية لـ 10 مرات.

التمرين الثاني

استلقي على الارض، ارفعي قدميك عن الارض ومديهما في الهواء ومدّي ذراعيك قرب جسمك على الارض. في البداية، ارفعي اردافك وقرّبي قدميك صوب صدرك، ثم اضغطي جيداً واخفضي اردافك قليلا صوب الارض، وقومي بحركة دائرية للقدمين من الجهة اليمنى لليسرى والعكس.

التمرين الثالث

قفي والجسم مفرود، اتركي مسافة بسيطة بين القدمين. انزلي بجسمك للأسفل، ولا تحاولي أن تحني ظهرك، واجعليه مشدوداً. من الممكن أن تستعيني بكرسي في البداية، عند النزول لإسناد يديك عليه وفرد ظهرك.



التمرين الرابع

ادفعي بقدمك اليمنى واثنيها الى الامام، حافظي على القدم الثانية ممدودة في الخلف لتتخذ الساق زاوية قائمة واتخاذ وضعية الـLunges.



التمرين الخامس

قفي بشكل مستقيم، وارفعي القدم اليمنى أو اليسرى ومدّيها الى الخلف.



التمرين السادس

استلقي على الارض، ارفعي ساقا الى الاعلى ومدّي الذارعين امامك على الارض، وحافظي على القدم الثانية ممدودة. بالساق المرفوعة، حرّكي أسفل القدمين على شكل دائرة خفيفة باتجاه عقارب الساعة وعكسها من 8 إلى 10 مرات. كرّري التمرين للساق الاخرى ايضاً.

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