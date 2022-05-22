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الأحد، 22-05-2022 12:44 م

تمارين عضلات الفك لوجه منحوت

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الوكيل الإخباري - مع التقدم في السن وتراكم الدهون في الرقبة، يبدأ شكل الوجه في التغير، فيترهل الجلد وتنكمش عضلات الفك.

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"سيدتي.نت" يطلعك على تمارين عضلات الفك في التقرير الآتي:

 

تمارين عضلات الفك

فضلاً عن دورها في منحك وجهاً أكثر تحديداً أو مظهراً أصغر سناً، تساعد هذه التمارين على منع الألم في الرقبة والرأس والفك؛ إذ أظهرت الدراسات أن تمارين الفك قد تساعد في تقليل آثار اضطرابات الفك الصدغي أو الألم المزمن في عضلات الفك والعظام والأعصاب.

 

تجعيد الرقبة
ينشّط هذا التمرين عضلات الرقبة التي نادراً ما تستخدم؛ لذا تأكدي من أدائه ببطء وتوقفي إذا شعرت بأي ألم.
استلقي على ظهرك واضغطي بلسانك على سقف فمك. اجلبي ذقنك إلى صدرك، وارفعي رأسك نحو 2 إلى 3 بوصات عن الأرض. أنزلي رأسك ببطء لأسفل وكرري التمرين.

 

تمارين الحروف المتحركة

يستهدف هذا التمرين العضلات حول شفتيك. ضمي شفتيك وشكّلي فمك للنطق بالحرف "O". حاولي المبالغة في نطق حرف العلة لشدّ العضلات. بعد ذلك، افتحي فمك لتشكيل صوت "E" مبالغ فيه.
كرري الحركات "O" و "E".

 

الترقوة

اجلسي على الأرض أو على كرسي. أعيدي رأسك إلى الوراء عدّة بوصات حتى تشعري بانقباض عضلات جانب رقبتك، مع إبقاء صدرك ثابتاً قدر الإمكان والتأكد من بقاء أذنيك على كتفيك. أبقِي ذقنك موازياً للأرض وأنت تتحركين.
كرري الحركة نفسها، لكن هذه المرة ادفعي رأسك للأمام.

 

اللسان
يستهدف تمرين اللسان العضلات الموجودة أسفل الذقن لتقوية خط الفك.
ضعي لسانك على سقف فمك خلف أسنانك مباشرة. اضغطي على لسانك بقوة على سقف فمك لخلق التحدي. أصدري همهمة وصوتاً اهتزازياً لتنشيط عضلاتك.

 

 

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