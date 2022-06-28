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الثلاثاء، 28-06-2022 01:13 م

تمارين لتنشيط الدورة الدموية

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الوكيل الإخباري - يؤدي نظام الدورة الدموية الصحي دوراً مهماً في الأداء الفعّال للجسم.

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تمارين لتنشيط الدورة الدموية في التقرير الآتي:

 

المشي

قد يكون المشي أسهل الطرق لتعزيز الدورة الدموية، فهو مجاني، ولا يتطلب أي معدات خاصة، يمكنك القيام به في أي مكان. من السهل أيضاً أن ينسجم مع روتينك المعتاد. حاولي دمج المشي في تنقلاتك أو الذهاب في نزهة في وقت الغداء. فقط 30 دقيقة، 5 أيام في الأسبوع، لتلبية إرشادات الأنشطة الهوائية الموصى بها.


الجري
يعدُّ الجري خياراً رائعاً آخر، لأنه لا يؤدي فقط إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكنه أيضاً يساعد في بناء القدرة على التحمل للقلب. وفقاً لدراسة حديثة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإنَّ الجري بسرعة بطيئة لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط يومياً يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.


الركض
للركض العديد من الفوائد الإضافية، من بناء صحة العظام إلى إدارة الاكتئاب وتحسين احترام الذات، بسبب إطلاق مواد كيميائية قوية تُشعرك بالرضا، مثل الاندروفين.

 

 

سيدتي

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