الوكيل الإخباري - عدم الجلوس بشكل صحيح أمام الكمبيوتر أو الجلوس مع انحناء رقبتك للأمام يمكن أن يتسبب في تشكيل عضلات رقبتك بشكل مختلف وانحناء كتفيك للأمام، ما يؤدي إلى ظهور الحدبة المنحنية، إذ تصبح العضلة الموجودة في مؤخرة العنق طويلة جداً، وتصبح العضلة الأمامية للرقبة قصيرة جداً، ما يؤدي إلى ظهور تحدب. والخبر السار هو أنه يمكن التقليل من شدّة التحدب بمساعدة بعض الامتدادات والحركات التي يتم إجراؤها.

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تمارين لعلاج حدبة الرقبة



تمارين الإطالة



يوصى بأداء تمارين الإطالة يومياً، إذ لن يساعد ذلك في التخلص من الحدبة فحسب، بل يمنحك الشعور بالراحة في أعلى ظهرك ورقبتك بالكامل. أما بالنسبة إلى الوقت الذي ستستغرقه رؤية الحدبة تتبدد، فإن ذلك يعود إلى شدّة الحدبة. فإذا كان الأمر خفيفاً، فإنَّ القيام بهذه التمارين لمدة أسبوعين أو ثلاثة كل يوم قد يفي بالغرض. بالنسبة إلى أشخاص آخرين، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول. في كلتا الحالتين، قومي بتمارين التمدد ولا تغفلي النشاط البدني إطلاقاً.

لفات الكتف

تمرين سهل يمكنك القيام به في أي وقت وفي أي مكان. ابدئي بالوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم مع وضع ذراعيك على جانبيك. ثم، حركي كتفيك للأمام 12 مرة وللخلف 12 مرة. توقفي قليلاً للحصول على راحة سريعة، ثم كرري الدورة ثلاث مرات أخرى. يساعد هذا التمرين على وضع كتفيك في مكانهما الصحيح عن طريق إرخاء الكتفين الأمامي والخلفي، ما يساعد على تصحيح شكلهما.

تشكل القطة



إذا كنت تمارسين اليوغا، فستكونين على دراية بتمرين القطة. تساعد هذه الحركة على التخلص من التصلب في الظهر وتمدد الصدر ما يجعلك أكثر استقامة.

للقيام بذلك، ابدئي بتثبيت يديك وركبتيك على الأرض على شكل المنضدة. في أثناء الزفير، قومي بإسقاط رأسك، وقوّسي ظهرك نحو السقف، واضغطي لأسفل من خلال راحة يدك أثناء القيام بذلك. انتظري لمدة ثانية ثم كرري 12 مرة. بمجرد الانتهاء من 12 مرة، خذي قسطًا من الراحة وكرري العملية ثلاث مرات.

ثنيات الذقن

ثنيات الذقن هي خطوة أخرى سهلة لإضافتها إلى روتين الإطالة.

يمد هذا التمرين العضلة الموجودة في مؤخرة رقبتك بينما يعمل على العضلة الموجودة في مقدمة عنقك. وإليك الطريقة: أسقطي ذقنك لأسفل وادفعيه نحو رقبتك. فكري في منح نفسك ذقناً مزدوجة، ثم ارفعيه مرة أخرى. كرري 12 مرة، وخذي قسطاً من الراحة، وكرري العملية ثلاث مرات.

سيدتي