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الخميس، 24-02-2022 03:30 م

تمارين للتخلص من غازات البطن

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الوكيل الإخباري - يسبّب الانتفاخ والغازات المحتبسة في المعدة الإزعاج والضيق لكثيرين. في بعض الحالات، قد يؤدي الانتفاخ إلى الشعور بالألم في البطن والظهر، ما يستدعي القيام بنشاط بدني للمساعدة في التخلص من الغازات المحتبسة.

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 تمارين للتخلص من غازات البطن في التقرير الآتي:

 

- وقفة الطفل
يريح هذا التمرين أسفل الظهر والوركين والساقين.
ابدئي التمرين بالركوع واجلسي على كعبيك. اضبطي ركبتيك بحيث تكونان متباعدين بعرض الورك أو أعرض قليلاً. ثم، امشي بيديك ببطء إلى الأمام وأنت تنحنين عند الوركين، واسمحي لجذعك بالراحة على فخذيك. قومي بإطالة مؤخرة رقبتك وإراحة جبهتك على الأرض. يمكنك إبقاء ذراعيك ممدودتين أو وضعهما جنباً إلى جنب إلى جسدك مع توجيه راحتي اليدين لأعلى.

اسمحي لبطنك بأن يسقط بثقل لأسفل، واضغطي بلطف على هذه المنطقة. اثبتي لمدة تصل إلى 5 دقائق.

 

- تمرين لتخفيف الرياح

استلقي على ظهرك واجعلي ساقيك مستقيمتين حتى 90 درجة. اثنِي ركبتيك واسحبي فخذيك باتجاه بطنك. حافظي على ركبتيك وكاحليك معاً. ثم، اجلبي ذراعيك حول ساقيك، واشبكي يديك معاً أو امسكي مرفقيك. ارفعي رقبتك واثني ذقنك في صدرك أو اجلبيه إلى ركبتيك. ابدئي بالثبات على هذه الطريقة لمدة 20 ثانية. زيدي تدريجياً لمدة تصل إلى دقيقة واحدة. أبقِي رأسك على الأرض إذا كنت تشعرين براحة أكبر.

- تمرين الركبة الشوكية

استلقي على ظهرك واثني ركبتيك واسحبي ساقيك باتجاه صدرك. قومي بمدّ ذراعيك إلى جانبيك. حافظي على راحة يدك لأسفل.
ازفري بينما تحضرين ساقيك إلى الجانب الأيمن. وحافظي على ركبتيك قريبتين من بعضهما. ثم، استخدمي يدك اليمنى للضغط على ركبتك اليمنى.
اثبتي لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم كرري على الجانب الآخر.

 

- الجلوس إلى الأمام
يحسّن هذا التمرين الهضم ويريح الجسم.
اجلسي على وسادة مطوية مع تمديد ساقيك أمامك. اضغطي من خلال كعبيك واسحبي أصابع قدمك للخلف. يمكنك الحفاظ على ركبتيك منحنيتين بشكل طفيف. ثم، ضعي يديك بجانب جسمك واضغطي على الأرض أثناء إطالة عمودك الفقري. عند الزفير، توقفي ببطء عند وركيك واطوِي للأمام، وامشِي بيديك بجانب جسمك. يمكنك أيضاً لفّ يديك حول قدميك.
مع كل شهيق، ارفعي جذعك قليلاً وقومي بإطالة عمودك الفقري. وفي كل زفير، اخفضي نفسك بشكل أعمق.
اثبتي لمدة تصل إلى 3 دقائق.

 

سيدتي

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