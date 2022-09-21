تمارين يومية لخفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أن تدريب عضلات التنفس بشكل يومي يساعد على تعزيز صحة القلب والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

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فإن العضلات التي نستخدمها في عملية الشهيق والزفير تشبه كل عضلات الجسم، أي أنها تضعف مع تقدم الإنسان في السن، مضيفا: "لكن التمارين اليومية تساعد على إبقائها في أفضل الأحوال، وذلك ما حاول البحث التوصل إليه".

وقال الباحث دانيال كريغيد، عالم وظائف الأعضاء في جامعة "كولورادو بولدر" الأميركية: "لاختبار ما يحدث عندما ندرب هذه العضلات جيدا، قمنا بتجنيد متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و82 عاما لتجربة تقنية يومية مدتها خمس دقائق باستخدام جهاز تدريب التنفس يسمى PowerBreathe".



وأضاف: "وجدنا أن القيام بـ30 تمرين تنفس يوميا لمدة ستة أسابيع يخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 9 مليمترات زئبقي".

وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض يمكن تحقيقه أيضا من خلال الرياضات الهوائية التقليدية، مثل المشي والجري وركوب الدراجات.



كما أظهرت أبحاث سابقة أن العديد من الأدوية الشائعة لضغط الدم تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 9 مليمترات زئبقي.



ويرتبط الانخفاض بمقدار 10 ملم زئبقي بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 في المئة، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 بالمئة.

لبنان 24

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