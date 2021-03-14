الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 01:42 م

تمرين بسيط قبل الفطور.. وصفة مثالية لحرق دهون البطن

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الوكيل الاخباري - يعتبر الركض قبل الفطور من العادات الجيدة التي يمكن ممارستها بانتظام. وهو ما أشارت إليه دراسة حديثة وقال المشرف عليها المدرب أوليفييه غايار: "يحصل الجسم على الطاقة من خلال 3 مصادر: الكربوهيدرات، الدهون والبروتين. وعادة ما يستخدم الكربوهيدرات أولاً من أجل الاستفادة منها. لكنه يلجأ إلى الدهون في حال عدم توافر هذه المواد، وتحديداً بعد ليلة نوم كاملة".

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وأشار إلى أن الجسم يحرق 50% من الدهون خلال الجري قبل تناول الفطور، في حين أنه لا يخسر سوى 30% منها في حال الركض بعد تناول الفطور.


ورغم هذا رأى أن الركض بعد الاستيقاظ من النوم لا يشكّل الحل السحري لحرق دهون البطن، ولفت إلى أن من الضروري أيضاً في موازاة ذلك اعتماد نظام غذائي صحي.

 

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