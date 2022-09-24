السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 11:19 ص

تمرين تنفس بسيط قد يساهم في خفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري - أظهرت تجربة جديدة أن التدريب على التنفس المقاوم بجهاز صغير يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مثل بعض الأدوية.

ويستخدم هذا الجهاز منذ سنوات لمساعدة الرياضيين والمغنين على استخدام عضلات الرئة لسحب ودفع الهواء من خلاله، ما يقوي هذه العضلات.

وأقام التجربة باحثون من جامعتي كولورادو وأريزونا، ووجدوا أن التدريب على التنفس المقاوم دقائق كل يوم، مدة 6 أسابيع يقلل ضغط الدم الانقباضي، القراءة الأعلى، بمتوسط 9 ملم/ زئبق.

واشتملت كل جلسة تدريب على استنشاق الهواء وإخراجه 30 مرة، وقيس ضغط دم المشاركين في التجربة قبل وبعد، التدريب.

وقالت نتائج البحث إنه يمكن لمرضى الضغط من جميع الأعمار اللجوء لهذا التمرين، خاصة غير القادرين منهم على ممارسة الرياضة.

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