الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 12:11 م

تمرين تنفس في دقيقة يخلّصكم من التوتر

تمارين-التنفس


الوكيل الاخباري - يعتبر التوتر من المشاكل الشائعة في عالمنا الحديث. ويعود السبب إلى نمط الحياة السريع، وإلى تعدّد المهمات التي يقوم بها الفرد الواحد في مدة قصيرة، فضلاً عن العقبات والمشاكل التي يواجهها.

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لكن من الضروري الحرص على التخلص من ذلك، لأنه يمكن أن ينعكس سلباً على الصحة الجسدية والنفسية. ومن الطرق التي تساعد على ذلك، إضافة تمرين التنفس إلى الروتين اليومي، بحيث:


- يتم سد الجزء الأيسر من الأنف بواسطة إصبع إحدى اليدين والتنفس من الجزء الأيمن.
- بعدها يتم سد الجزء الأيمن والتنفس من الأيسر.
- ثم تكرار هذه العملية لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة.


ويُشار إلى أن هذه الطريقة تساعد على الشعور بالاسترخاء. ومن الممكن تكرارها مرات عدة يومياً. كما أنها تنطوي على العديد من الفوائد الأخرى، ومنها أنها تعمل على تحقيق التوازن العصبي وتنظيم عملية النوم والحد من التشنّج، كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز.

 

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