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الأربعاء، 27-10-2021 12:05 م

تمرين تنفس مدته دقيقتين لتنشيط الذهن

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الوكيل الإخباري-تؤدي ضغوط الحياة والعمل في وقتنا الحاضر، إلى الإرهاق والتوتر، وهذا بدوره قد يتسبب في الكثير من الأحيان بمشاكل صحية عديدة وإنخفاض النشاط الذهني.

ولتخفيف الآثار السلبية وتنشيط الذهن، تقترح المعالجة والمستشارة سارلا توتلا في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس، ممارسة تمرين تنفس بسيط لا تتجاوز مدته الدقيقتين، يساعد على الاسترخاء وزيادة التركيز والإنتاجية.

وتقول توتلا، إن ميزة هذا التمرين تتمثل في إمكانية ممارسته بين اجتماعات العمل المضنية، أوفي استراحة الغداء، لإعادة ضبط وتنشيط الذهن.

في البداية خذ نفساً عميقاً، ثم انتظر 10 ثواني قبل أن تطلق الزفير. وتنصح توتلا بتكرار هذا التمرين 10 مرات.

وبحسب توتلا، فإن الاعتياد على ممارسة هذا الروتين لعدة مرات في اليوم يساعد على تخفيف التوتر وتحسين التركيز وزيادة الإنتاجية.

إضافة إلى تحسين التركيز، يساعد التنفس العميق على تخفيف التوتر وخفض ضغط الدم وإرخاء العضلات المتشنجة. 

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