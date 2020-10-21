الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 12:44 م

تمرين منزلي بسيط يحد من خطر الاصابة بالسرطان

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الوكيل الاخباري - تساعد ممارسة التمارين الرياضية على إعطاء جسم الانسان المناعة والقوة اللتين تحميانه من تأثير مختلف العوامل المَرضية فيه حيث ينطبق هذا على سرطان الثدي، ففي هذه الحالة تُنصح النساء وخصوصاً اللواتي تتوافر لديهن بعض عوامل الخطر بممارسة بعض التمارين الرياضية المنزلية السهلة التي يمكن أن تخفّض مستوى بعض الهرمونات المرتبطة بهذا النوع من السرطان وتطوّره.

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* تمرين لفّ العمود الفقري:
في هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات السهلة:
- الجلوس على الأرض مع مدّ الساقين تماماً إلى الأمام.
- تُثنى إحدى الركبتين وتطوى إلى أعلى.
- تُلفّ القدم مع هذه الركبة فوق الركبة الأخرى.
- تُثبّت اليد المواجهة لها على الأرض إلى الخلف وتوضع اليد الأخرى على الركبة الملفوفة.
- توجيه الرأس وأعلى الجسم إلى الخلف.


حيث من الضروري ايضا الحرص على التنفّس الصحيح، مع الحفاظ على هذه الوضعية قدر الإمكان. ومن أجل الاستفادة من هذا التمرين، يُنصح بتكراره مرات عدة يومياً فهو يساعد على تدريب العضلات والاسترخاء.

 

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