تمرين يجعلك تنام في أقل من 5 دقائق

الوكيل الإخباري - هناك تقنيات بسيطة أثبتت فعاليتها في المساعدة على النوم ففي حديثها إلى موقع اكسبرس البريطاني ، أوصت أخصائية علم النفس « Leva Kubiliut» بممارسة تمرين مدته 10 ثوانٍ قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء و النوم في "خمس دقائق أو أقل".



أكدت السيدة كوبيليوت أن تقنيات استرخاء العضلات التدريجي (PMR) تسهل عملية النوم حيث "يركز تمرين عضلات المعدة على الاسترخاء عن طريق إرخاء العضلات العميقة وتخفيف كل التوتر الذي يعيق النوم الهادئ".

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لبدء التمرين ، يجب عليك شد عضلات وجهك عن طريق رفع الحاجبين لمدة خمس إلى 10 ثوانٍ تقريبًا بينما تأخذ أنفاسًا ضحلة وبطيئة.

قال البروفيسور جيرمان في حديثه إلى Everyday Health أن استرخاء العضلات التدريجي يمكن أن يساعد في تخفيف الأرق بطريقتين في حيت أنه يشعر الكثير من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم بالتوتر البدني والقلق.

و قال البروفيسور جيرمان: "يمكن أن يساعد استرخاء العضلات التدريجي في إرخاء الجسم جسديًا".





و يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مهدئ على العقل حيث أوضح : "عندما تركز على القيام بهذا التمرين ، فإنه يساعد على استرخاء عقلك"



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