الوكيل الاخباري - دخل فيروس كورونا المستجد حياتنا من دون استئذان وبشكلٍ غير متوقع، فأدركنا أنه سيكون من الصعب جداً إطلاق كتابنا، تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية – الأردن، ووضعه في متناول أيدي القراء خلال هذا الوقت العصيب.

اضافة اعلان



حينها قمنا بإلغاء حفل الاطلاق حرصاً منا على سلامة الجميع، إلّا أننا لن نسمح لهذا الفيروس أن يُثنينا عن مشاركة قصص السيدات الملهمات التي نعرضها في الكتاب.

وكما استطاع العديد من هؤلاء السيدات التغلّب على تحديات مختلفة في حياتهن، نؤمن أنّ الآن، أكثر من أي وقت مضى ، الناس بحاجة إلى قراءة ما يلهمهم ويمكّنهم في مواجهة هذا الوباء.



"من كان ليتصوّر أنّنا سنطلق كتاباً عن "الحياة الصحية" وسط وباء عالمي؟" عن ماري نزال البطاينة، وهي أيضاً إحدى المسؤولات عن إصدار الكتاب.



تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية - الأردن هو كتاب ثنائي اللغة يضم قصصاً مؤثرة لـ٤٥ سيدة من خلفيات عرقية واجتماعية واقتصادية متنوعة في الأردن، ونصائحهن حول كيفية تحقيق التوازن بين الجسد والعقل والروح. جزء من عائدات هذا المشروع يتم التبرع به لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.



ويتضمن الكتاب أيضاً 17 مقالاً كُتبت من خبراء في مجالات متنوعة تتراوح بين التغذية، والتجميل، والتمارين الرياضية، والسياحة الطبية، والصحة العقلية، التربية وسرطان الثدي، وقسم الأعمال الذي يتحدث عن كيفية بدء عملك الخاص وتوسيع نطاقه، وكيف يمكن للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعية ٔأن تصبح مصدراً للّدخل. يشمل الكتاب أيضاً قصة نجاح 21 سيدة ساهمن في قطاعي الصحة واللياقة البدنية في الأردن. وتهدف جميعها إلى إلهام وتعزيز الصحة في جميع أنحاء البلاد.



تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية - الأردن هو مشروع قامت عليه كل من دينا السعودي، زينة صهيون، ماري نزال البطاينة ونور الهدى دجاني وفريق التمكين من خلال™️.



"العمل على تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية - الأردن كانت تجربة مميزة وملهمة" قالت زينة صهيون، أما نور الهدى الدجاني فأحسّت أنّ " قراءة الكتاب كانت كما لو أنك كنت تحتسين القهوة مع كل سيدة فيه".



كتاب تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية – الأردن هو الكتاب الثالث من سلسلته، حيث تم تصميمه وإنتاجه من قبل شركة خطوط الدوائر السبعة وتم نشره من قبل جبل عمان ناشرون، كما وتمت طباعته محلياً بواسطة المطبعة الوطنية التي يبلغ عمرها ما يقارب المئة عام تقريباً.



"لقد آمنا بفكرة التمكين من خلال™️ منذ اليوم الأول فيسعدنا أن ندعم مشروعاً آخر في هذه السلسلة التي تؤثر على حياة الآخرين وتخلق التغيير"، علّق سنان صويص المدير الإداري لجبل عمان ناشرون.



تمكين السيدات من خلال الحياة الصحية - الأردن يشمل العديد من الشركاء فمنهم وزارة الصحة، وزارة السياحة والآثار الأردنية مختبرات مدلاب الطبية، فاين الصحية القابضة، مكتبة ريدرز، بلو فيج، النادي الرياضي دي أن إيه كابس، لكزس، كوزمو، وسفنتين فنتشرز، جذور بان ميدإفنت، نادي اللياقة هب، وفيتي كوين، ريليف، واحة الأمان، أدوات، سالاد جار، أجيال السلام، أردن خالِ من التبغ، الاتحاد الأردني لكرة القدم، عدائو عمان، راس الجبل، جمعية أمينا، صندوق المرأة للتمويل الأصغر، اولمبيا باس، أمهات ٣٦٠، حبايبنا، إثراء، اللجنة الأولمبية الأردنية واللجنة البارالمبية الأردنية.



التمكين من خلال™️ هو سلسلة جديدة من المشاريع الاجتماعية يجمع ممثلين من مختلف القطاعات منهم وكالات المعونة، القطاعين العام والخاص، القطاع الأكاديمي، صناديق التمويل المؤثر، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً بهدف إحداث التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأفراد من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج والمبادرات.

التمكين من خلال™️ هو بالشراكة بين Seven Circles وXische Ventures



"نحن ممتنون لشركائنا والمساهمين في المشروع وتغمرنا السعادة بتسليط الضوء على قصص سيداتنا الملهمات ومشاركتهن مع العالم." صرّح مؤسّسا خطوط الدوائر السبعة دينا سعودي وعبد المجيد شومان.



الكتاب متاح الآن لدى كل من مكتبة ريدرز، جملون وجبل عمان ناشرون. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع www.empoweringthrough.com



