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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 02:11 م

تناول الأطعمة المصنعة قد يسبب هذا المرض!

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة حديثة في جامعة موناش أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة يسبب متلازمة الأمعاء المتسربة، والتي بدورها تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

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وكشفت النتائج أن بعض المركبات الكيميائية الضارة التي تسمى Advanced Glycation End Products (AGEs)، والتي يتم تشغيلها بواسطة عملية تسمى تفاعل Maillard ، تقوم بتشغيل إشارات الخطر في الجسم مما يؤدي إلى استجابة التهابية وأمراض الكلى المزمنة.

ولفتت الدراسة إلى أن الأطعمة المصنعة تضرّ بصحة الانسان وتسبب الكثير من الأمراض المزمنة. وأشارت الى وجود ارتباط كبير بين استهلاك الأغذية المصنعة وخطر الوفاة لجميع الأسباب، وكذلك الإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسرطان، وأمراض الجهاز الهضمي، وغيرها من الأمراض التي تؤثر على الصحة بشكل كبير.


ونصحت الدراسة باستبدال تلك الأطعمة المضرة بأطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان، الأرز المسلوق، الفول والبقوليات مثل الفاصوليا السوداء والبازلاء والبطاطس المطبوخة.

 

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