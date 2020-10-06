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الثلاثاء، 06-10-2020 02:53 م

تناول الجزر يحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

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الوكيل الاخباري - تظهر الأبحاث أن الأطعمة الغذائية التي نتناولها يمكن أن تكون بمثابة حصن ضد الأمراض المزمنة، خاصة مرض السرطان.

من بين جميع التهديدات التي تواجهنا في حياتنا، لا يزال السرطان هو الأكثر خطورة، ففي المملكة المتحدة، تظهر أحدث الأرقام أن شخصًا ما يموت في المملكة المتحدة بسبب السرطان كل أربع دقائق. وتجعل الطبيعة النقيلية للسرطان من الصعب التعامل معه، حيث تنقسم الخلايا السرطانية وغالبًا ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وفقاً لصحيفة «إكسبرس».

وتفسر تركيبته المعقدة جزئيًا سبب بقاء العلاج بعيد المنال، رغم الأموال الضخمة التي يتم ضخها في الأبحاث. ومع ذلك، تظهر الأدلة أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير في المقام الأول.

أظهرت النتائج ارتباطا وثيقاً بين الأطعمة التي نتناولها وخطر الإصابة بالسرطان. وبينما يجب ألا نعتمد على عنصر واحد لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، تشير الأبحاث إلى أنه لا يوجد نظام غذائي كامل بدون مكونات معينة.

ووجد العديد من الدراسات أن تناول مزيد من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وخلصت الدراسات إلى أن تناول الجزر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 26%.

ووجدت دراسة أخرى أن تناول كميات أكبر من الجزر ارتبط باحتمالات أقل بنسبة 18% للإصابة بسرطان البروستاتا.

علاوة على ذلك، قامت دراسة بتحليل النظم الغذائية لـ1.266 مشاركًا بينهم مصابون بسرطان الرئة، وآخرون أصحاء.

وجدت الدراسة أن المدخنين الحاليين الذين لم يتناولوا الجزر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بثلاث مرات مقارنة بمن تناولوا الجزر أكثر من مرة في الأسبوع.

وتعزى التأثيرات المضادة للسرطان إلى مركب موجود في الجزر يسمى الفالكارينول.

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وتشير الأبحاث إلى أن طريقة طهي الجزر يمكن أن تقوض أو تعزز قدرتك على امتصاص هذه العناصر الغذائية.


ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة نيوكاسل البريطانية، يحتوي الجزر «المغلي قبل التقطيع» على 25% أكثر من مركب الفالكارينول المضاد للسرطان مقارنةً بالجزر الذي تم تقطيعه أولاً.

 

وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران التي تغذت على الفالكارينول أنها تصاب بأورام أقل.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كيرستن براندت، من كلية الزراعة والأغذية والتنمية الريفية بجامعة نيوكاسل: «إن تقطيع الجزر يزيد من مساحة السطح بحيث تتسرب المزيد من العناصر الغذائية إلى الماء أثناء الطهي، من خلال إبقاء الجزر قطعة كاملة وتقطيعه بعد ذلك، فإنك تحافظ على العناصر الغذائية والمذاق، لذا فإن الجزر أفضل لك من جميع النواحي».

 

واكتشفت عالمة نيوكاسل، مع زملائها في جامعة الدنمارك، الفوائد الصحية للفالكارينول في دراسة سابقة.


واستنتج الباحثون أن الفئران التي تتغذى وفق نظام غذائي يحتوي على الجزر أو الفالكارينول أقل عرضة للإصابة بأورام كاملة بنسبة الثلث من تلك الموجودة في المجموعة الضابطة.

 

سبوتنيك

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