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الثلاثاء، 10-08-2021 03:40 م

تناول الخيار على معدة فارغة يقي من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - علّق طبيب الغدد الصماء، أليكسي كالينشيف، على تصريح العلماء الكوريين بأن تناول الخيار يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الوقاية من فيروس كورونا.

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ووفقًا لبيان الخبراء الكوريين، فإن تناول مئة غرام من الخيار الطازج في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يشبع جسم الإنسان بكمية من مضادات الأكسدة التي يمكنها التغلب على "كوفيد -19".

بدوره، أوضح الخبير الروسي، أليكسي كالينيتشيف، أنه على الرغم من الفوائد الواضحة للخضروات على صحة الإنسان، إلا أنها لا تعتبر دائما دواءً لكل داء، وإسهامها في مكافحة الفيروس مبالغ فيه.

الخيار بلا شك منتج ثمين ولكن لا ينبغي المبالغة في تقدير مساهمته في مكافحة فيروس كورونا، فالمواد المفيدة الموجودة فيه (غلايسيد القرعيات وتريتربين) لها خصائص مضادة للميكروبات، لكنها لا تستطيع مقاومة الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره في الجسم.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

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