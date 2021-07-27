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الثلاثاء، 27-07-2021 11:22 ص

تناول الزبادي قبل النوم يهدئ الأعصاب ويحمي من الأرق

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الوكيل الاخباري - ينصح خبراء التغذية بالحرص على تناول الزبادي قبل النوم، وذلك لفوائدها الصحية العديدة.

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وبحسب موقع "Livestrong"، فإن تناول الزبادي يعد خيارا جيدا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل قبل النوم.

وتساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، مثل الزبادي، على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول قطعة حلوى أو شريحة بيتزا.


ويتمتع الزبادي بفائدة إضافية تتمثل في كونه غنيا بالكالسيوم.

 

والزبادي ليس مفيدا للعظام فحسب، ولكنه قادر أيضا على تحسين نوعية النوم.


وتناول الزبادي قبل النوم يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والأرق، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من معدن الماغنسيوم.


ويلعب الماغنيسيوم دورا هاما في تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات، ومن ثم زيادة القدرة على النوم.


كما ان الزبادي يحتوي على مادة التربتوفان، التي تجعله من الأطعمة المفيدة للتغلب على الأرق، وذلك لأن هذه المادة تحتوي على حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، اللذين يساعدان على النوم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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