تناول الكافيين قبل التمرين الرياضية يسبب جلطات الدم

الوكيل الإخباري - البقاء رطبًا أثناء التمرين أمر ضروري ليس فقط لصحتك العامة، ولكن أيضًا لتحمل التمرين، ومساعدة مفاصلك وعضلاتك على العمل على النحو الأمثل، والحفاظ على طاقتك، وبالطبع إرواء عطشك أثناء التعرق.

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لكن الخبراء يقولون إن هناك نوعًا واحدًا من المشروبات قد يعرضك للأذى عند ممارسة الرياضة ، ويستخدمها العديد من الرياضيين للحفاظ على طاقتهم، تشير الدراسات إلى أن شرب الكافيين قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بجلطات الدم عند إقرانه بنوبات حادة من التمارين الشاقة، بحسب ما نشره موقع Best Life.



يعتمد العديد من الرياضيين الذين يسعون إلى تحسين أدائهم على الكافيين للحصول على دفعة قبل التمرين، في دراسة حديثة نُشرت في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise، علم الباحثون أن شرب الكافيين يزيد من تخثر الدم خلال الجلسات الحادة من التمارين الشاقة، مما يعرضك لخطر الإصابة بجلطات الدم.

نظم فريق البحث جلستين تمرين لـ 48 شابًا يبلغ متوسط أعمارهم 23 عامًا ومؤشر كتلة الجسم الطبيعي، تم إعطاء المشاركين في الدراسة مشروبًا، أولًا دواء وهمي ثم مشروبًا مليئًا بالكافيين قبل تمرين الدراجة.

ثم تم سحب دمائهم، لاحظ الباحثون أنه بعد تناول الكافيين ، كانت مستويات التخثر أعلى بشكل ملحوظ ، مما يعرض الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لخطر الإصابة بأمراض مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الجلطة الوريدية العميقة أو الانسداد الرئوي.

المصدر - لبنان 24

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