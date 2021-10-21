تناول المكسرات يحد من تكرار الإصابة بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري-وجدت دراسة نشرت يوم الأربعاء من قبل المجلة الدولية للسرطان أن الاستهلاك المنتظم للفول السوداني والجوز وأنواع المكسرات الأخرى يعزز البقاء على قيد الحياة ويقلل من خطر تكرار المرض لدى النساء المصابات بسرطان الثدي.



وأظهرت البيانات أن الناجيات من سرطان الثدي اللواتي تناولن أكثر من نصف أونصة من المكسرات أسبوعيًا، كانت لديهن معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 95٪ مقارنة بالنساء اللواتي لم يتناولن المكسرات.



بالإضافة إلى ذلك، قال الباحثون إن 94٪ من النساء اللواتي تناولن المكسرات بانتظام لم يعانين من تكرار أو عودة الإصابة بسرطان الثدي خلال خمس سنوات من التعافي من مرضهن الأولي.



وقال الدكتور شياو أو شو، المؤلف المشارك في الدراسة: "يرتبط استهلاك المكسرات بتحسين البقاء على قيد الحياة بين الناجيات من سرطان الثدي على المدى الطويل".



المكسرات غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات النشطة بيولوجياً، مثل فيتوسترولس والمركبات الفينولية، التي لها فوائد صحية معروفة، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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