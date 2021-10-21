الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد : الشراكة بين القطاعين أداة لتحقيق التنمية المستدامة

المركز النيجيري للبحوث العربية يهدي مجمع اللغة العربية إصداراته

وزير العمل يزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

العيسوي يفتتح ويتفقد متنزهات وحدائق عامة جرى تأهيلها وتطويرها بمبادرات ملكية

ارتفاع جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في الاردن اليوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تحويلات مرورية بمنطقة أم صليح باتجاة السخنة

الخميس، 21-10-2021 02:53 م

تناول المكسرات يحد من تكرار الإصابة بسرطان الثدي

2017_5_15_16_27_42_742


الوكيل الإخباري-وجدت دراسة نشرت يوم الأربعاء من قبل المجلة الدولية للسرطان أن الاستهلاك المنتظم للفول السوداني والجوز وأنواع المكسرات الأخرى يعزز البقاء على قيد الحياة ويقلل من خطر تكرار المرض لدى النساء المصابات بسرطان الثدي.

وأظهرت البيانات أن الناجيات من سرطان الثدي اللواتي تناولن أكثر من نصف أونصة من المكسرات أسبوعيًا، كانت لديهن معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 95٪ مقارنة بالنساء اللواتي لم يتناولن المكسرات.

بالإضافة إلى ذلك، قال الباحثون إن 94٪ من النساء اللواتي تناولن المكسرات بانتظام لم يعانين من تكرار أو عودة الإصابة بسرطان الثدي خلال خمس سنوات من التعافي من مرضهن الأولي.

وقال الدكتور شياو أو شو، المؤلف المشارك في الدراسة: "يرتبط استهلاك المكسرات بتحسين البقاء على قيد الحياة بين الناجيات من سرطان الثدي على المدى الطويل".

المكسرات غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات النشطة بيولوجياً، مثل فيتوسترولس والمركبات الفينولية، التي لها فوائد صحية معروفة، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-851882524

علامات تدل على التعب النفسي

41475-اضرار-سماعات-الاذن-2

أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة

60a64b71423604082c01daac

عناصر غذائية يجب الحذر منها عند الإصابة بـ نزلة برد

emarat-news_2021-06-13_12-38-13_912226

تأثير انخفاض الحديد على الصحة في منتصف العمر

توهم-المرض

تعرف على اضطراب توهم المرض وطرق علاجه

1-1472423

بعادات بسيطة.. تخلص من ارتفاع الكوليسترول في الدم

أخبار متعلقة
الفول السوداني ينشط القدرات المعرفية

فوائد تناول الفول السوداني وتأثيره على الدماغ

2021092903000202

فوائد الجوز الأسود

393497851-H

3 مكسرات شائعة تصنف ضارة وإحداها قاتل بحسب الخبراء