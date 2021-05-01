تناول كمية كبيرة من الفستق تؤذي الجسم!

الوكيل الإخباري- من المعروف أن المكسرات لها فوائد كثيرة ومهمة لصحة الجسم، ولكن ما يجهله البعض أن لها آثارا سلبية، خاصة الفستق عند تناوله بكميات كبيرة.



ويتمتع الفستق بالسعرات الحرارية العالية، وهو من المقرمشات المحلية للجميع، إذ يحتوي كوب صغير منه على نحو 700 سعرة حرارية، وتناوله بكميات كبيرة يزيد الوزن بشكل كبير.



كذلك يحتوي الفستق على الألياف المفيدة لحركة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب أضراراً كبيرة بالقولون العصبي وتشنجات المعدة وسوء الامتصاص، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول كميات كبيرة من الفستق دفعة واحدة.



وتشير دراسات أخرى الى ان الفستق يحتوي على بكتيريا السالمونيلا والتي لها تأثير قوي على كبار السن والرضّع لأنها تضعف الجهاز المناعي لديهم، وتسبب الإسهال، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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المصدر: لها