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الخميس، 18-05-2023 02:03 م

تناول مرضى السكري للفواكه قبل النوم .. مفيد أم مضر؟

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، مرضى السكري من تناول الفواكة الصيفية قبل الذهاب إلى النوم، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تهدد صحة الجسم بالعديد من الأضرار الصحية، مثل زيادة الوزن والسكري ومقاومة الإنسولين.

وأوضح ناجي، أنه عند انخفاض طاقة الجسم بسبب السكريات، يشعر الشخص برغبة شديدة في تناول المزيد منها، لإمداد الجسم بالحيوية والنشاط، ولكن إذا فعل ذلك، سيظل الخمول مسيطرًا عليه، لذلك، ينصح خبراء التغذية بتجنب السكريات تمامًا، واستبدالها بوجبة خفيفة تتضمن طعامًا غني بالبروتينات، مثل زبدة الفول السوداني، وآخر يحتوي على الألياف، مثل التفاح.

وأكد أهن في حالة تناول قدر من الفواكه قبل النوم يجب الحرص على شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحفيز الكليتين على طرد السكر الزائد عن طريق البول.

وتابع استشاري التغذية العلاجية قائلًا: "علاوة على ذلك، يجب الاهتمام بتناول البطيخ والخيار والشمام دون إفراط، لأن هذه الأطعمة غنية بالماء، كما تمد الجسم بعناصر غذائية تحميه من الجفاف وتحافظ على توازن السوائل به، مثل البوتاسيوم".

وأضاف أن هناك بعض الفواكه الصيفية التي يفضل لمرضى السكري التقليل من تناولها، والتي منها التمر والعنب والمانجو، بسبب احتوائها على كمية مرتفعة للغاية من السكريات التي ترفع مستويات سكر الدم.

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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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