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تناول هذه المادة الغذائية يوميا تغنيك عن ادوية الضغط

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الوكيل الإخباري - يشتهر السلمون بفوائده الصحية، نظرًا لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3، وفي دراسة حديثة، أكد العلماء في الصين أن تناول شريحة واحدة من سمك السلمون يوميًا هي الطريقة المثلي لضبط مستويات ضغط الدم.

أثبتت الدراسة أن تناول 3 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا هو الجرعة المثلى للأشخاص من جميع الأعمار، أي ما يعادل 120 جرام من سمك السلمون.

وضع الباحثون من جامعة ماكاو في جوانجدونج بـ الصين 70 دراسة شملت 5000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 22 و 86 عامًا.

ووجدوا أن ثلاثة جرامات أو أكثر من أوميجا 3 يوميًا تخفض ضغط الدم في 10 أسابيع فقط بمقدار 2 ملم زئبقي في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

كما شهد أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر من ضعف الانخفاض مع تناول السلمون.

أوضح الدكتور شينجي لي مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد في الصيدلة بالجامعة أن البالغين يمكنهم رؤية انخفاضات متواضعة في ضغط الدم من تناول أجزاء إضافية من الأسماك.

تنصح إرشادات NHS الحالية البريطانيين بتناول 280 جرامًا من أوميغا 3 أسبوعيًا. 

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صدى البلد 

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