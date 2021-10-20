تهدد بالعمى... علامات تنذر بانفصال شبكية العين

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن انفصال شبكية العين هو اضطراب في العين يعني تقشر شبكية العين عن الطبقة الكامنة فيها من الأنسجة الداعمة.

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وأوضحت الجمعية أن العوامل، التي ترفع خطر انفصال شبكية العين، هي: التقدم في العمر (بدءاً من 50 عاماً) وقِصر النظر الشديد وإصابات العين الحادة والتاريخ العائلي وأمراض العين مثل التهاب العنبية وإجراء جراحة في العين سابقاً مثل إزالة الإعتام، بالإضافة إلى داء السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين.



وأضافت الجمعية أن علامات التحذير، التي تنذر بانفصال شبكية العين، تتمثل في رؤية أجسام طافية وومضات في العين وتغيم الرؤية وتدهور الرؤية المحيطية (على الجانبين) والشعور بوجود حجاب أو ستار على مجال الرؤية.



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن انفصال الشبكية قد يتسبب في الإصابة بالعمى، وغالباً ما يتم العلاج بواسطة الجراحة.

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