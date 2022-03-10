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الخميس، 10-03-2022 02:13 م

تهدد بالعمى... علامات تنذر بانفصال شبكية العين

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، إنّ انفصال شبكة العين يحدث بسبب انفصال البطانة الداخلية للعين عن جدار العين.

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وأشارت الرابطة لوجود عدد من العلامات التي تدل عليه، كظهور نقاط وظلال وستارة سوداء وومضات أمام العين، وحذّرت من خطورة هذه الأعراض، ودعت لاستشارة الطبيب بشكل فوري لتجنب المضاعفات الخطيرة لهذا الانفصال الذي قد يؤدي للعمى.


وأكدت وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها كالتقدم في العمر، داء السكري، قصر النظر الشديد، جراحات العيون، أورام العين، بالإضافة إلى قصر النظر الشديد.


يُذكر أنّ علاج انفصال الشبكية يتم من خلال الجراحة عن طريق الليزر، والتي تعمل على ترميم التمزقات والثقوب التي تؤدي لحدوث هذا الانفصال.

 

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