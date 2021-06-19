توصيات لحماية العيون خلال فصل الصيف وعند ارتفاع الحرارة

الوكيل الاخباري - كشفت الخبيرة وطبيبة العيون الروسية، تاتيانا شيلوفا، عن أهم التوصيات لحماية شبكة العين عند ازدياد الحرارة خلال موسم الصيف.



وقالت شيلوفا، في مقابلة خاصة مع قناة "زيفزدا"، إنه "خلال فصل الصيف ومع ارتفاع الحرارة يتضاعف مجهود العيون ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بشبكة العين وذلك من خلال تبخر الرطوبة من سطح العين، لذلك من الضروري مراعاة النظافة البصرية".



وأكدت الطبيبة شيلوفا، أنه "من الضروري استخدام قطرات مرطبة للعيون لتخفيف الضرر، بالإضافة إلى استخدام نظارات خاصة لتقليل الضغط على شبكة العين ومحاولة إراحة العيون لمدة 15 دقيقة كل ساعتين خلال العمل أمام شاشة الكومبيوتر".



وأضافت الخبيرة بالقول: "يجب أن ترتاح العيون. يُنصح بتحريكها في اتجاهات مختلفة لتغيير البعد البؤري وإجبار عضلات العين على الاسترخاء، كما يساعد التنظيف الرطب أيضًا في التغلب على متلازمة جفاف العين ومشاكل الرؤية المختلفة".



كما أوصت شيلوفا أنه خلال التجول في الشارع من الأفضل استخدام النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة والتي من خلالها تساعد على حماية العين من أشعة الشمس.

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المصدر : سبوتنك

