توقف عن شرب الحليب في هذه الحالات

الوكيل الإخباري - لشرب الحليب أو اللبن العديد من الفوائد الصحية، فهو مصدر مهم للكالسيوم، ويعزز التطور الصحي للعظام والأسنان، إلا أن ظهور بعض الأعراض قد تنذرك بضرورة التوقف فوراً عن شربه.

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فما هي الأعراض التي تنذرك بالتوقف فوراً عن شرب الحليب؟

1- الشعور بالتعب معظم الوقت

يحتوي الحليب على جزيئيات أفيونية تجعلك تشعرين بالنعاس، لكن من الناحية العلمية هذا لا يعني أن اللبن سيجعلك تنامين جيداً؛ نظراً إلى أنه يصعب هضمه، فإنه يرهق جسمك بمحاولة إنتاج الطاقة ليتم هضمه، مما يعطل دورة النوم لديك.



2- ظهور حب الشباب

الحليب الخالي من الدسم يزيد من شدّة حب الشباب بين المراهقين وصغار البالغين، وتأثير الحليب قليل الدسم على الهرمونات مثل الإنسولين و IGF-1 قد يؤثر سلباً على صحة بشرتك.

3- صعوبة في الهضم

يعاني الكثيرون من عدم تحمل اللاكتوز، وقد تخبرك الشكاوى مثل الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال بشكل منتظم بالتوقف عن شرب الحليب.

4- آلام في العضلات

الحليب شديد الحموضة يسبب الالتهابات، مما يؤذي المفاصل والعضلات، إذا كنتِ تمارسين الرياضة وتواجهين صعوبة في التعافي من آلام العضلات، فحاولي تقليل استهلاك منتجات الألبان.

5- مشاكل بالذاكرة وعدم التركيز

إذا واجهت مشاكل في الذاكرة، واكتشفت عدم قدرتك على التركيز وشعرت بالتشوش، حتى لو كانت هناك أسباب أخرى، فإنَّ الاستهلاك المفرط للألبان يمكن أن يكون بسبب ارتفاع معدل الكازين في الحليب.



6- حساسية وأعراض جلدية أخرى

قد تظهر بعض الأعراض مثل الإمساك والإسهال والمغص، والتي يتم الخلط بينها وبين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز، ويمكن أيضاً أن تتطور الأعراض خلال البلوغ، حيث تظهرالإكزيما أيضاً بسبب منتجات الألبان.

7- ارتفاع في نسبة الكولسترول

يأتي الكولسترول في مجرى الدم مباشرة من نظامك الغذائي، يحتوي 100 جرام من حليب البقر العادي على 10 جرامات من الكولسترول، مما يجعل تناول كميات كبيرة منه يومياً أمراً خطيراً.

8- كسور في العظام

الكالسيوم عنصر أساسي لنمو العظام وصحة العظام، خاصة أثناء الطفولة، ومع ذلك، فإنَّ جميع منتجات الألبان - أو البروتينات الحيوانية بشكل عام - حمضية، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم، والنساء اللائي يشربن 3 أكواب أو أكثر من الحليب يومياً، أكثر عرضة للإصابة بالكسور!

9- الجسم يقاوم الأدوية ولا يتعافى بسرعة

قد تؤثر المضادات الحيوية التي تُعطى للأبقار على صحتك بشكل غير مباشر، حيث يعدُّ الدواء أمراً حيوياً لصحة الحيوانات، ولكنه يتسبب من ناحية أخرى في تطور البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات، للتغلب على المرض بشكل أسرع، قد ترغبين في التفكير في وقف استهلاك منتجات الألبان.

المصدر- سيدتي







































