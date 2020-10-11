ثلاثة أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع

الوكيل الاخباري - استعرض أحد مستخدمي الموقع الصيني Sohu، ثلاثة مواد غذائية تساعد الإنسان على إنقاص الوزن، دون اللجوء إلى قيود صارمة في مجال الطعام.



ووفقا له، يجب تضمين وجبات الطعام حتما الخيار الطازج، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية.

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بالإضافة إلى ذلك، فالخيار الطازج يسرع من حرق الدهون، وهو قليل السعرات الحرارية.



ويجب أيضا تناول البروكلي، الذي له قيمة غذائية عالية جدا. هذا النوع من الخضار يسرع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية. كما أنه يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع وتساعد على حرق الدهون.



وهناك منتج غذائي آخر مفيد لفقدان الوزن، وهو رقائق دقيق الشوفان الغني بالألياف. ويمكن أن يؤدي تناولها إلى الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل الشهية.

ويمكن تناول الشوفان مع الزبادي قليل الدسم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد العصيدة على تطهير الأمعاء.

روسيا اليوم

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