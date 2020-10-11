الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

تطورات دوام المدارس في الاردن

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا




الأحد، 11-10-2020 04:28 م

ثلاثة أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع

732x549_THUMBNAIL_Liver_Cleanse_Is_Detox_Really_Possible


الوكيل الاخباري - استعرض أحد مستخدمي الموقع الصيني Sohu، ثلاثة مواد غذائية تساعد الإنسان على إنقاص الوزن، دون اللجوء إلى قيود صارمة في مجال الطعام.

ووفقا له، يجب تضمين وجبات الطعام حتما الخيار الطازج، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية.

اضافة اعلان
 

بالإضافة إلى ذلك، فالخيار الطازج يسرع من حرق الدهون، وهو قليل السعرات الحرارية.


ويجب أيضا تناول البروكلي، الذي له قيمة غذائية عالية جدا. هذا النوع من الخضار يسرع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية. كما أنه يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع وتساعد على حرق الدهون.


وهناك منتج غذائي آخر مفيد لفقدان الوزن، وهو رقائق دقيق الشوفان الغني بالألياف. ويمكن أن يؤدي تناولها إلى الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل الشهية.

 

ويمكن تناول الشوفان مع الزبادي قليل الدسم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد العصيدة على تطهير الأمعاء.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8_4

الغذاء والدواء الأمريكية تقرر سحب دواء شهير لعلاج مرضى السكري 2

4165086-261995405

كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان

medium_2020-10-10-0c348b769b

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميا

61-105328-ways-protect-heart-ramadan-2

أهم الأطعمة التي تعطي فيتامينا يقوي القلب!

135-111217-dangers-garlic-expert-warns-4

تحذير من مخاطر تناول الثوم!

wagaakawlon

أساليب غذائية بسيطة تبعد آلام القولون الحادة

أخبار متعلقة
5mJFR20.1.2020

فوائد مذهلة لقشر الرمان لحرق دهون الجسم

tthyr_lmlh_l_fqdn_lwzn

3 طرق تساعدك على تقليل تناول الملح

68c1a7989201fdca6d701aeaf01ef9f5

تفاحة واحدة وكوب ماء.. حيلة مذهلة لخسارة الوزن!

أكلات-لسد-الشهية

طعام قاطع للشهية يمنعك من الأكل بين الوجبات!

893226

نصائح بسيطة لفقدان الوزن بنجاح

2019062612000000

هكذا يتنبأ شكل الساق باحتمال إصابتك بنوبة قلبية !