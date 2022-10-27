الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الفريق الأول للوحدات سيواجه الفيصلي في إربد الجمعة

إنهاء أزمة المتقاعدين العسكريين في قطر وإعادتهم خلال أيام

الوحدات يعدل عن قرار الانسحاب من دوري المحترفين

جاهة في نادي الوحدات .. وقرار مرتقب بشأن مباراة الفيصلي

مكافحة المخدرات تضبط 124 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال هذا الأسبوع

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية : التعديل الحكومي الخامس جاء ليؤسس انطلاقة جديدة

بدء فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأمير علي يغرد عبر تويتر - صورة

بيان عاجل صادر عن اتحاد كرة القدم

الخميس، 27-10-2022 04:40 م

ثلاثة أنواع من شاي الأعشاب يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة

2dc1ebf04e


الوكيل الإخباري-عندما يتعلق الأمر بالبقاء في صحة جيدة، يدرك الكثير منا أن نظامنا الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير.

اضافة اعلان


وقد توصلت دراسة جديدة إلى أن شرب ثلاثة أنواع من شاي الأعشاب يمكن أن يساعد في تأخير عملية الشيخوخة.

وكشفت الورقة البحثية، التي نُشرت في مجلة Foods، إلى أن أنواع الشاي العشبي المفيدة هذه، وهي: شاي المريمية والكركديه وشاي البهشيِّة الباراغوانية (النبات المستخدم لإنتاج المتة)، يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي - اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في جسمك - والذي يرتبط بالشيخوخة وبالتقدم في العمر.


وتوضح الدراسة أن "الشيخوخة تتميز بانخفاض مؤقت في القدرة الفسيولوجية، والإجهاد التأكسدي هو السمة المميزة للشيخوخة والاضطرابات المرتبطة بالعمر".
وعلى الرغم من كونها عملية طبيعية، يمكن أن تكون الشيخوخة أسرع لدى بعض الأشخاص بسبب تلف الجذور الحرة لخلايا الجسم، وإصلاح الخلايا غير الفعال، وتنكس خلايا الدماغ والغلوزة، حيث تصبح بروتينات الجسم مشبعة بالسكريات.
وتتفاقم هذه العوامل بعد ذلك بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التدخين وزيادة الوزن والنظام الغذائي غير الصحي.


وفي الوقت الحالي، لا توجد علاجات موصوفة للسيطرة على الإجهاد التأكسدي. ومع ذلك، هناك استراتيجيات لرفع الدفاعات المضادة للأكسدة والتغلب على التحديات الصحية ذات الصلة على أساس اعتماد العلاجات الغذائية.


ومن المعروف أن شاي الأعشاب، مثل الكركديه، والمريمية، والمتة، مصدر مهم لمضادات الأكسدة، قادر على منع بعض الضغوط المرتبطة بالأكسدة.


وتنتج هذه النباتات العديد من المستقلبات النشطة بيولوجيا، ولها طعم لطيف، وتاريخ طويل الأمد كأطعمة آمنة.


وتستمر الورقة البحثية: "على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسب التخفيف من الإجهاد التأكسدي أهمية كبيرة بسبب آثاره كنشوء العديد من الأمراض الحديثة المتعلقة بتقدم العمر، وتكسير السكر، والشيخوخة".


ووفقا لمؤلفي الورقة البحثية، فإن مركبات الفلافونويد والقلويد الموجودة بشكل طبيعي في المريمية والكركديه، والمتة، والأطعمة النباتية الأخرى، لها "خصائص علاجية ملحوظة".


وتقول الدراسة: "من المعروف أن شاي أعشاب مثل الكركديه والمريمية والمتة، مصدر مهم لمضادات الأكسدة، وقادر على منع بعض الضغوط المرتبطة بالأكسدة. وتنتج هذه النباتات العديد من المستقلبات النشطة بيولوجيا، ولها طعم لطيف، وتاريخ طويل الأمد كأطعمة آمنة".


وخلص الباحثون إلى أن: "المريمية، والكركديه، والمتة، ثبت أنها تساهم بشكل إيجابي في الحد من الإجهاد التأكسدي، وتثبيط الأكسدة السكرية، وتعزيز الحماية من الأكسدة العصبية، سواء في المختبر (في أنبوب الاختبار) أو في الجسم الحي (في الكائن الحي)".
ومن وجهة النظر السريرية، سيكون من المهم ترجمة النتائج الموصوفة في المختبر والنتائج قبل العلاجية إلى فسيولوجيا الإنسان. وقد يجيب مثل هذا التحقيق على أسئلة حول الفعالية الحقيقية لهذه النباتات كمغذيات، وكذلك حول الجرعة المثلى، وقابليتها للهضم.


ومن منظور صناعة الأغذية، سيكون من المهم التحقيق في استقرار المركبات الرئيسية النشطة بيولوجيا أثناء معالجة الأغذية. لذلك، هناك حاجة إلى رؤى جديدة لتوسيع استخدامات التكنولوجيا الحيوية لهذه النباتات للمساعدة في تحسين عملية الشيخوخة البشرية.


ووجدت مراجعة سابقة، نُشرت في مجلة Nutrition and Food Technology Journal، أن الاستهلاك المنتظم لشاي المريمية كان مرتبطا بصحة القلب، وخفض الكوليسترول، والتوازن المناعي، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، إلى جانب صحة العظام الجيدة والتأثيرات المضادة للالتهابات.


وتضيف المراجعة: "الأدلة على التأثيرات الواقية للقلب (خاصة المظهر الدهني) تبدو واعدة، لا سيما كعلاج مساعد محتمل".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

3 عادات يومية تساعدك على فقدان الوزن

image

نظام غذائي محدد يخفض نسبة السكر في الدم

sweetened_white_cheese_yawmiyati

خبيرة تحدد الوقت الأنسب لتناول الجبن المملح

84aec940-9d75-4f25-ac27-78cdf99a18a1

أمريكا .. أطباء يحذرون من 3 فيروسات قد تصيب الأطفال في آن واحد خلال الشتاء

1572515512_209_28023_825x510

ما العمر الأقصى للإقلاع عن التدخين لتجنب مضاعفات سوء الحالة الصحية ؟

the-adulteration-of-honey

هل يمكنك الكشف عن العسل المغشوش باستخدام مسحوق النشا؟

أخبار متعلقة
image

نظام غذائي محدد يخفض نسبة السكر في الدم

20221027104635549H8

دراسة : الأخطبوط " كورنا "مفتاح أمل لمرضى سرطان الجلد

195122

دراسة تقدم أقوى دليل حتى الآن على علاقة ضغط الدم بالخرف

4897DD1300000578-5315017-image-a-29_1516944462198

عالمة تغذية تحذر من وضع الشوكولاتة البراد

new_220445_7680_soc

نقص فيتامين "د" يرتبط بمخاطر الوفاة المبكرة

غليان

خبراء يحددون درجة حرارة خطيرة للمشروبات الساخنة قد تؤدي الى السرطان