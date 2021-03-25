الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الحكومة : السياحة شريطة تلقي اللقاح

إدارة الأزمات تعلن عن استثناءات الحظر الشامل

انذار 105 منشآت بعمان لمخالفتها الاشتراطات الصحية

إربد: إغلاق مصنع شوكولاتة وإتلاف 3 آلاف لتر تمر هندي

تعليق الدوام بمركز ادارة مياه اليرموك في إربد

الخرابشة : لم نصل ذروة المنحنى الوبائي

الحموري لـ الوكيل : مستوى الاكسجين في المستشفيات الخاصة تحت السيطرة

حجاوي لـ الوكيل : توصيات صارمة ما زالت تُقدم لنا

بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الخميس، 25-03-2021 02:19 م

ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

144e792f82e80a81b4d217bb4ea955b5


الوكيل الاخباري - أشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية الى وجود ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

اضافة اعلان

فبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" البريطاني فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد على الحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوع من السرطان، كسرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم.


أما الطريقة الثانية فتعتمد على النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.


بالإضافة للإلتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4513331-1568122786

تحديد علامات تشير إلى احتمالية حدوث نوبة قلبية

2019_6_9_13_51_14_728

للطلاب.. أطعمة تجنب تناولها خلال فترة الامتحانات!

2019_1_27_16_12_28_559

الكشف عن طريقة غير معتادة لفقدان الوزن

baute-4-07-06-2013

نصائح بسيطة للتمتع بأسنان صحية ناصعة البياض

1520344153583832700

الأعراض الأولى لسرطان الأمعاء

69B9856C-F4F5-4C8F-B532DD50208FD293_source

دراسة: اكتشاف علاقة بين لون الشعر والصلع

أخبار متعلقة
أضرار_كثرة_شرب_الشاي

مخاطر شرب الكثير من الشاي يومياً

8167826-299800802

الكشف عن أخطر أنواع المكسرات للإنسان

1596100578blobid0

تحذير من تناول القهوة باردة

header_image_everything_you_want_to_know_about_fruits_diets_fustany_main_image

الكشف عن أكثر الفواكه فائدة وأكثرها خطورة للصحة

713

هذه علاماته.. عسر الهضم قد يكون مؤشرا لمرض خبيث

tbl_articles_article_19363_8808277a63b-3ac6-47a9-9aac-436487989b17

عدم شرب الماء أكثر خطورةً مما تعتقد.. هذه الأمراض التي يسبّبها!