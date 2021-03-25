ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

الوكيل الاخباري - أشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية الى وجود ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

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فبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" البريطاني فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد على الحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوع من السرطان، كسرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم.



أما الطريقة الثانية فتعتمد على النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.



بالإضافة للإلتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية.

سبوتنيك

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