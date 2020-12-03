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الخميس، 03-12-2020 09:40 ص

ثلاث طرق للتخلص من نزلة البرد بسرعة

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الوكيل الاخباري - عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.

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الأولى هو رذاذ الحلق. أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًا ضد الميكروبات. وقالت: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".


النصيحة الثانية التي قدمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية. في الوقت نفسه، أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.


الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه - الحمضيات والفلفل والبروكلي وملفوف بروكسل والبطاطس.


في وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.


وفقا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوي جهاز المناعة. تساعد أيضا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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