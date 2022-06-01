الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 07:37 ص

ثلاث علامات حول عاداتك الغذائية قد تدل على السرطان!

تت


الوكيل الإخباري - قد تكون أعراض السرطان غامضة أو يصعب اكتشافها، بينما يمكن أن تكون أعراض أخرى أكثر وضوحا.

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وتقول NHS: "الأعراض هي نفسها إذا بدأ السرطان في الكبد (سرطان الكبد الأولي) أو ينتشر من جزء آخر من الجسم (سرطان الكبد الثانوي)".


ومن المهم فحص أي أعراض لسرطان الكبد في أسرع وقت ممكن. وتقول جمعية السرطان الأمريكية إن هناك عددا من العلامات التي قد تكون متعلقة بتناول الطعام. وتشمل فقدان الوزن دون محاولة، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة.


وتشمل العلامات الأخرى:


•الغثيان أو القيء.
• تضخم الكبد، الشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن.
• تضخم في الطحال يشعر بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر.
• ألم في البطن أو بالقرب من الكتف الأيمن.
• تورم أو تراكم السوائل في البطن.
• الحكة.

• اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).


وتقول المنظمة إن الأعراض الأخرى يمكن أن تشمل الحمى وتضخم الأوردة في البطن التي يمكن رؤيتها من خلال الجلد وكدمات أو نزيف غير طبيعي.
وتقول NHS إن الكثير من الأعراض شائعة جدا ويمكن أن تنتج عن العديد من الحالات المختلفة.


وتضيف: "إن وجودها لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان الكبد. لكن من المهم أن يفحصها طبيب عام. وهذا لأنه إذا تسببت في الإصابة بالسرطان، فإن العثور عليه مبكرا يجعله أكثر قابلية للعلاج".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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