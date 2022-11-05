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السبت، 05-11-2022 02:11 م

جدري القردة قد ينتقل من حامله قبل أربعة أيام من ظهور أعراضه

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الوكيل الإخباري-أشار فريق من العلماء إلى أن مرضى جدري القردة قد ينقلوا الفيروس قبل أربعة أيام من ظهور أعراضه عليهم.

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ويقدر خبراء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) الآن أن أكثر من نصف الحالات خلال اندلاع الصيف.

 

وفي أول دليل من نوعه، قال الباحثون إن الانتقال قبل الأعراض قد يكون أكثر "جوهرية" مما كان يعتقد سابقا.


وادعى متخصصو الأمراض المعدية أنه يثير أسئلة "عاجلة" حول الاستراتيجيات الحالية لاحتواء الفيروس المسبب للطفح الجلدي.


وتباطأ تفشي مرض جدري القردة في بريطانيا، منذ أن تفشى في الصيف. وقبل هذا العام، كانت الحالات عادة ما تُرصد فقط في غرب إفريقيا.


وتم تسجيل حوالي 3701 حالة منذ مايو، عندما بدأت. وظهرت حالات تفشي مماثلة في جميع أنحاء أوروبا الغربية والولايات المتحدة.


وبلغت الحالات ذروتها بأكثر من 60 حالة في اليوم في منتصف يوليو، لكنها بدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين، مع أقل من 15 حالة في اليوم في المتوسط في أوائل سبتمبر.


ويعزو الخبراء الانخفاض إلى استراتيجية اللقاح في المملكة المتحدة.
ويُطلب من جميع المخالطين لمرضى جدري القردة عزلهم لمدة تصل إلى 21 يوما.


ونظر الباحثون في الوقت الذي استغرقه ظهور الأعراض الأولى في المريض الأول إلى وقت ظهور الأعراض في جهة اتصال معروفة.


كما نظروا في فترة الحضانة - الفترة من التعرض للفيروس إلى ظهور الأعراض.
ووجد الفريق أن ظهور الأعراض بعد تعرض المريض لأول مرة استغرق 7.8 أيام.
لكن العديد من المخالطين أصيبوا بالعدوى قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور في الحالة الأولية.


ووصف خبراء مستقلون النتائج بأنها "مقنعة" وقالوا إنهم يطرحون "أسئلة عاجلة".

 

روسيا اليوم

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