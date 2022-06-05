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الأحد، 05-06-2022 10:58 ص

جدول رجيم صحي لإنقاص الوزن

جدول-رجيم-صحي-لإنقاص-الوزن-سهل


الوكيل الإخباري - قد تكون الحميات الغذائية التقليدية غير مستدامة إذ يصعب الالتزام بها على المدى الطويل، نظراً إلى قواعدها الصارمة بالتقيد بأنواع محددة من الأطعمة وممارسة الرياضة لساعات طويلة، ما يشعر كثيرين بالملل ويدفعهم إلى الاستسلام. لكن، ولحسن الحظ، هناك طريقة أفضل.

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إذ ثمة العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جهودك لفقدان الوزن، تتضمن إجراء تغييرات في خطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن وممارسة الرياضة ونمط الحياة.

 

اليوم الأول
الفطور: 1 فريتاتا (الفريتاتا هي أكلة إيطالية تقدم كوجبة فطور، وتعتبر طعام صحي جداً، تحضّر الفريتاتا من بياض البيض، جبن الكريم، الطماطم المجففة، ورق الريحان وخبز التوست، واضافات أخرى حسب الرغبة).
الوجبة الخفيفة: برتقالة متوسطة.
الغداء: حصة واحدة من السلطة الخضراء مع خبز البيتا والحمص.
الوجبة الخفيفة: 1 كوب توت بري، أو 1/4 كوب زبادي يوناني كامل الدسم.
العشاء: حصة واحدة من السلمون مع الفاصولياء الخضراء.


اليوم الثاني
الفطور: 1 طبق من الشوفان مع توت العليق.
الوجبة الخفيفة: حبة برقوق.
الغداء: سلطة براعم بروكسل مع الحمص المقرمش.
الوجبة الخفيفة: ملعقتان كبيرتان من الحمص، و2 جزر وسط.
العشاء: حصة باستا مع صلصة الفطر الكريمية.

 

اليوم الثالث
الفطور: شريحة من التوست، مع حفنة من التين وجبنة الريكوتا.
الوجبة الخفيفة: حبتان من البرقوق.
الغداء: سلطة براعم بروكسل مع الحمص المقرمش.
الوجبة الخفيفة: كوب توت بري أو 1/4 كوب زبادي يوناني كامل الدسم.
العشاء: حصة واحدة من سمك القد مع صلصة الطماطم؛ أو كوب من الكينوا.

 

اليوم الرابع
الفطور: حصة من الشوفان الكريمي مع التوت البري.
الوجبة الخفيفة: برتقالة متوسطة.
الغداء: سلطة براعم بروكسل مع الحمص المقرمش.
العشاء: حصة واحدة من الحمص والكينوا.


اليوم الخامس
الفطور: بيض وخضروات سوتيه مع شريحة توست قمح كامل.
الوجبة الخفيفة: برتقالة.
الغداء: قوارب الكوسا المحشوة بالبيستو ونقانق الديك الرومي والطماطم والفلفل والجبن.
العشاء: لحم غنم مشوي مع سلطة وبطاطا مشوية.

 

اليوم السادس
الفطور: دقيق الشوفان مع الزبيب والمكسرات وشرائح التفاح.
الوجبة الخفيفة: كوب من الزبادي.
الغداء: شطيرة من الحبوب الكاملة مع الخضار.
العشاء: بيتزا متوسطة مصنوعة من خبز بيتا من القمح الكامل ومغطاة بالجبن والخضروات والزيتون.


اليوم السابع
الفطور: عجة بالخضار والزيتون.
الوجبة الخفيفة: حفنة من المكسرات.
الغداء: صحن فلافل مع جبنة فيتا، بصل، طماطم، حمص، أرز.
العشاء: دجاج مشوي مع الخضار، بطاطا حلوة، وفاكهة طازجة.

 

سيدتي

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