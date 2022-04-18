جربي هذه النصائح للتخلص من الصداع خلال الصيام

الوكيل الإخباري - يعاني عدد كبير من الصائمين من الصداع خلال فترة الصيام، بسبب انخفاض كمية المياه والغذاء في الجسم، إضافة إلى قلة النوم أو النوم المتقطع.



وينصح الأطباء كل من يعاني من الصداع النصفي خلال شهر رمضان باستهلاك كمية كبيرة من السوائل، تصل لحدود 3 ليترات من السوائل موزعة على فترات من الإفطار إلى السحور.



وكذلك من الضروري الاعتدال في كمية الطعام المستهلكة خلال الفترة الممتدة من فترة الإفطار إلى السحور. وأيضاً الاعتدال في ساعات النوم.



ويعتبر الأطباء أن أفضل الطرق التي تقضي على الصداع الابتعاد عن أي مصدر للتوتر، من خلال إغماض العيون وتطلق العنان لأحلامك، فعدم الشعور بالصداع ما عليك إلا أن تغمض عينيك وتترك العنان لأحلامك ولو لبضعة دقائق، فهذه الطريقة لها مفعول سحري في القضاء على التوتر.



ومن الضروري في هذه الحالة الابتعاد عن شاشة الكمبيوتر أو المحمول للحدّ من الضغط على العيون. وكذلك يساعد الاستحمام والاسترخاء بالماء الدافئ في كثير من الأحيان بالحدّ من الصداع. ويمكن كذلك إشعال بعض الشموع ذات الرائحة الطيبة والاستلقاء وتدليك منطقة الجبهة بهدوء والاستمتاع بالروائح المنبعثة.

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