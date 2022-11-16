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الأربعاء، 16-11-2022 04:48 م

جهاز لتحفيز العضلات يبعث الأمل لمرضى التصلب

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الوكيل الإخباري-اختبر مهندسو جامعة هارفارد نظام تحفيز ميكانيكي جديد على الفئران، نجح في منع أو المساعدة في التعافي من مرض التصلب المتعدد.

ويعتقد الباحثون أن نظامهم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى عمليات زرع تساعد البشر المصابين بالضمور.

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قام الفريق بزرع الجهاز الروبوتي اللين على الطرف الخلفي للفأر، والذي تم تجميده في حاوية صغيرة لمدة أسبوعين، وأظهرت العضلات المنشطة تدهوراً أقل من العضلات غير النشطة، ولم يؤدِ الجهاز إلى أي التهاب أو تلف في الأنسجة. وقال ديفيد موني، كبير مؤلفي الدراسة من معهد هارفارد الهندسي: «هناك فرصة لاعتماد هذا الجهاز علاجاً للبشر، لأن أساليب الروبوتات اللينة المتميزة بتأثيراتها الفريدة على الأنسجة العضلية تتميز بفعاليتها في علاج الضمور العضلي».

 

يشتمل النظام المضاد للضمور، الذي يطلق عليه اسم «ماغيناتا» على زنبرك مصنوع من النيتينول، وهو سبيكة يمكن تشغيلها بسرعة عند تسخينها. يتحكم الباحثون في الزنبرك بوحدة معالجة دقيقة سلكية تحدد تواتر، ومدة تقلصات العضلات وتمددها.

 

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