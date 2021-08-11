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الأربعاء، 11-08-2021 01:34 م

حارب السمنة بالتين الشوكي

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الوكيل الإخباري - يعتبر التين الشوكي من الفواكه الموسمية المحببة عند عدد كبير من الأشخاص، ولكن ما يجهله العديد منهم أن له خصائص مرتبطة بالدهون، وقد تكون مفتاحا لفقدان الوزن.

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طور العلماء منتجا عضويا جديدا مشتقا من التين الشوكي يُدعى Proactol والذي ثبت سريرياً في التجارب أنه يعمل على تفتيت الدهون، فعندما يتم تناول قرص منه بعد وجبة الطعام، فذلك يسمح للجسم بطرد حوالي 30 في المئة أكثر من الدهون، مما يعني أن الجسم يمتص ما يقرب من ثلث دهون أقل من الطعام.


وأكد العلماء أن التين الشوكي يجعل الشخص يشعر بالشبع ويوفر الطاقة، كما أنه يزيد من نسبة الهيموغلوبين أثناء اتباع الرجيم، ويحافظ على صحة القلب، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم اللازم لتوليد الخلايا، ويساعد في تقوية العظام.


كذلك يمكن أن يساعد التين الشوكي الجسم على امتصاص المزيد من الدهون والسكر، ليكون وسيلة مساعدة أثناء الحمية الغذائية، لذلك ينصح به لمن يريد إنقاص وزنه.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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