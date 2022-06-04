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السبت، 04-06-2022 03:31 م

حالات صحية تؤثر على الأطفال

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يصاب الأطفال بجميع الحالات الصحية العقلية ذاتها التي يصاب بها البالغون، ولكنهم أحياناً يعبرون عنها بطريقة مختلفة، على سبيل المثال، غالباً سيُظهِر الأطفال المصابون بالاكتئاب مزيداً من الهياج أكثر من البالغين الذين عادة يُظهرون الحزن.

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يمكن أن يصاب الأطفال بعدد من الحالات الصحية العقلية، ومنها:

اضطرابات القلق: يعاني الأطفال المصابون باضطرابات القلق ــ مثل الاضطراب الوسواسي القهري واضطراب الكرب التالي للصدمة والرهاب الاجتماعي واضطراب القلق العام ــ من القلق باعتباره مشكلة مستمرة تتعارض مع أنشطتهم اليومية.

 

اضطراب فرط الحركة : عادة تنقسم أعراض هذه الحالة إلى ثلاث فئات هي: صعوبة التركيز وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي. يعاني بعض الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة/تشتت الانتباه من أعراض تندرج ضمن جميع هذه الفئات، ولكن قد يعاني البعض من أعراض فئة واحدة فقط.


اضطراب طيف التوحد: اضطراب طيف التوحد عبارة عن اضطراب خطير في النمو يَظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وعادة يَظهر قبل سن 3 أعوام. وبرغم تفاوت أعراض اضطراب طيف التوحد وحدته، فدائمًا يؤثر على قدرة الأطفال على التواصل والتفاعل مع الآخرين.


اضطرابات الأكل : اضطرابات الأكل (مثل فقدان الشهية العصبي والنهم العصبي واضطراب نهم الطعام)عبارة عن حالات خطيرة ومهددة للحياة، يمكن أن يصبح الأطفال منشغلين بالطعام والوزن بحيث يقل تركيزهم على الأشياء الأخرى.


الاضطرابات المزاجية : يمكن للاضطرابات المزاجية (مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب) أن يجعل الأطفال ينتابهم إحساس دائم بالحزن أو التقلبات المزاجية الشديدة بحدة أكثر من التقلبات المزاجية الطبيعية الشائعة لدى العديد من الأشخاص.


فصام الشخصية: يجعل هذا المرض العقلي المزمن الأطفال يفقدون تواصلهم مع الواقع (الذهان). وغالباً يظهر مرض فصام الشخصية في مرحلة المراهقة المتأخرة وحتى العشرينيات من العمر.

 


ويب طب 

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