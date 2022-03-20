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الأحد، 20-03-2022 11:14 ص

حالات مرضية تستدعي تجنب قيادة السيارة

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الوكيل الإخباري - تستدعي الكثير من الأمراض والإصابات التوقف عن قيادة السيارة أو تجنبها نظرا لأن السياقة نشاط يتطلب الكثير من التركيز الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء بعض الأمراض.

وفي هذا الإطار دعا الطبيب الروسي، أندريه كوندراخين، الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة.

وقال إنه في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة، تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، والتسمم، والصداع، والتعرق، فإن هذه العوارض دليل على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه، والحواس عموما، ما يمثل خطرا أثناء السياقة.

وأشار إلى أن "قواعد المرور تقول: إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيدا من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة. وقد تشمل هذه الحالات الدوخة أو التسمم المرتبط بالأمراض المعدية".

وأوضح كوندراخين أنه من المستحيل أيضا قيادة السيارة في ظروف صحية تهدد الحياة، مضيفا أن "أولئك الذين يعانون من مرض القلب التاجي في المرحلة الحادة، ما يسبب آلام حادة في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية، لا يُسمح لهم بالقيادة".

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روسيا اليوم 

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