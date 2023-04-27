حالة يجب فيها التخلص من الطعام المخزن في الثلاجة

الوكيل الإخباري- عادة ما يُحضر البعض كميات كبيرة من الطعام، لكننا نحتار في اختيار أفضل طريقة لتخزين المتبقي منها في الثلاجة.



وتناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 4 نصائح مختلفة للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة.



يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية

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قسّم الكميات الكبيرة من الأطعمة على أكثر من إناء للتخزين



تغطية الأطعمة يحافظ على رطوبة الطعام، ويوفر حماية من الروائح بالثلاجة



تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاء صغيرة وتغليفها ووضعها بأواني متعددة



وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن الخطوات أعلاه ستضمن سلامتك وتحافظ على جودة طعامك عند تخزينة في البيئة المناسبة لفترة زمنية ملائمة.



سي ان ان

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