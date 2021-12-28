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الثلاثاء، 28-12-2021 03:55 م

حساء الطماطم يمنحك هذه الفوائد شتاءً

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الوكيل الإخباري - يعتبر الشتاء الموسم الرسمي لمختلف المشروبات والوصفات الدافئة والمعززة للطاقة، للتغلب على شعور البرودة والخمول، ويأتي الحساء من أبرز هذه الوصفات، بما في ذلك حساء الطماطم. وفي حين أنه قد لا يكون الخيار الأول للعديد من الأشخاص، إلا أن حساء الطماطم مفيد جداً في الشتاء وليس مجرد وصفة بسيطة .

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في ما يلي نوضح فوائده العديدة:

 

غني بالمغذيات
بجانب لذة نكهته، يتميز حساء الطماطم بثرائه بالمغذيات من معادن ومركبات نباتية، مثل: الكربوهيدرات، والألياف، والبروتين، وفيتامين (C)، و(A)، إضافة إلى البوتاسيوم، واللايكوبين الذي يؤثر في الدورة الدموية، ويعزز الصحة، وتعمل مغذيات حساء الطماطم على مد الجسم بمركبات فريدة، تساعد في علاج العديد من الأمراض المزمنة، فضلاً عن أن حساء الطماطم يحتوي على سعرات حرارية قليلة.


مليء بمضادات الأكسدة
حساء الطماطم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، والجذور الحرة التي تسبب عدة مشاكل، وتساهم في تلف الخلايا، ما يجعله وصفة قوية ضد العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الأمراض المزمنة، وأمراض القلب، والسكري 2، ومشاكل الدماغ.


خصائص مكافحة السرطان
يساعد محتوى حساء الطماطم من اللايكوبين على محاربة السرطان، وتحسين أعراضه، بما في ذلك سرطان الثدي، والبروستاتا، خاصةً عند تناوله يومياً، كما يساعد في إبطاء معدل الورم، ويعزز العلاج.


يعزز البشرة والبصر
تشمل مزايا حساء الطماطم البشرة والبصر أيضاً، بفضل احتوائه على بيتا كاروتين، الذي يعزز إشراقة البشرة، ويحمي من حروق الجلد، بجانب تحسين البصر، ويكافح الحالات المرتبطة بالعدوى، وضعف البصر.


زهرة الخليج

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